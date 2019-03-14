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    Шоу-биз

    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок

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    <p>Фелисити Хаффман</p> <p>Фото: соцсети</p> - Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок

    Фелисити Хаффман

    Фото: соцсети

    Актриса и еще около 40 человек вовлечены в огромный скандал, связанный со взятками в американских колледжах

    Фелисити Хаффман, наиболее известная по роли Линет Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки» ответит за дачу крупной взятки. Никто не ожидал, что все будет настолько серьезно: вчера в доме 56-летней актрисы появились семь вооруженных агентов ФБР и арестовали ее за мошенничество. По данным TMZ, Фелисити уже было известно, что ей грозит арест, и она была готова добровольно сдаться властям, но федералы выбрали другой сценарий, появившись на пороге актрисы ранним утром, когда она, ее муж и двое дочерей еще спали.

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    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок
    Фото: соцсети

    Хаффман и еще около 40 человек вовлечены в огромный скандал, связанный со взятками в американских колледжах. Обеспеченные родители платили работникам учебных заведений, чтобы их дети попали в самые престижные колледжи страны. Сообщается, что Фелисити дала руководству колледжа взятку в размере 15 тысяч долларов, замаскировав ее под благотворительное пожертвование. Учитывая количество участников этой масштабной аферы, дело уже называют одним из крупнейших в истории министерства юстиции США. За подобное преступление актрисе грозит от пяти лет тюрьмы.

     

    Джерело: Super

    дети актриса США новости
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