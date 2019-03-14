Звезда «Отчаянных домохозяек» арестована, ей грозит тюремный срок



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Фелисити Хаффман Фото: соцсети

Актриса и еще около 40 человек вовлечены в огромный скандал, связанный со взятками в американских колледжах

Фелисити Хаффман, наиболее известная по роли Линет Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки» ответит за дачу крупной взятки. Никто не ожидал, что все будет настолько серьезно: вчера в доме 56-летней актрисы появились семь вооруженных агентов ФБР и арестовали ее за мошенничество. По данным TMZ, Фелисити уже было известно, что ей грозит арест, и она была готова добровольно сдаться властям, но федералы выбрали другой сценарий, появившись на пороге актрисы ранним утром, когда она, ее муж и двое дочерей еще спали.

Хаффман и еще около 40 человек вовлечены в огромный скандал, связанный со взятками в американских колледжах. Обеспеченные родители платили работникам учебных заведений, чтобы их дети попали в самые престижные колледжи страны. Сообщается, что Фелисити дала руководству колледжа взятку в размере 15 тысяч долларов, замаскировав ее под благотворительное пожертвование. Учитывая количество участников этой масштабной аферы, дело уже называют одним из крупнейших в истории министерства юстиции США. За подобное преступление актрисе грозит от пяти лет тюрьмы.

Джерело: Super