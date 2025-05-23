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«Культурні сили» до Дня морської піхоти презентували трек, який народився на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Культурні сили презентували пісню до Дня морської піхоти
фото: пресслужба «Культурних сил»

Ян Шипула про нову пісню «Виявляю, знищую»: Я виходив на бойове завдання в Серебрянському лісі, як раз по дорозі народилися ідея та рядки цієї пісні

Сьогодні, 23 травня, до Дня морської піхоти, «Культурні сили» представили нову пісню Яна Шипули «Виявляю, знищую». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Культурних сил».

Ян Шипула – актор, перекладач, репер, який творить між боями. Його стиль – «нешароварний козацький реп» – поєднує фронтову правду, гумор, драйв і глибоку любов до побратимів. «Я виходив на бойове завдання в Серебрянському лісі, як раз по дорозі народилися ідея та рядки цієї пісні, – згадує він. – Вийшла пісня про військового, який повністю прийняв обставини війни і продовжує насолоджуватися життям».

«Культурні сили» наголошують, що ця пісня – не тільки про війну, вона про братерство, про жарти під обстрілами, про чай у траншеях, про здатність українських воїнів залишатися людьми навіть у пеклі.

Зауважимо, що сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти – професійне свято військовослужбовців морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Він був започаткований у 2014 році. Проте до 2017-го святкували 16 листопада. Чинну дату святкування 23 травня встановили у 2018 році указом президента № 145/2018 «Про День морської піхоти України».

Нагадаємо, що платформа «Культурні сили» представила музичний альбом до Дня Піхоти, який Україна відзначає 6 травня.  У ньому зібрані пісні, створені чинними військовослужбовцями Сил оборони, які віддають шану піхотинцям. Учасники альбому розповіли, як виникла ідея та чому вирішили доєднатися до його створення.

Раніше платформа «Культурні сили» презентувала відеокліп на пісню фронтмена гуртів «Димна суміш» та The Gitas Саші Чемерова «Місто наречених». Робота присвячена українським жінкам, які втратили своїх коханих через війну з РФ.

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Теги: пісня морська піхота

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