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Потап зізнався, чому виконує пісні російською мовою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Потап зробив заяву про свій російськомовний репертуар
фото: скриншот з відео

Потап: Ті пісні, які я виконую російською мовою, були нею написані для російськомовної аудиторії

Скандальний український репер та продюсер Потап виправдався, чому виконує пісні російською мовою. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю LSM+, інформує «Главком».

«Ті пісні, які я виконую російською мовою, були нею написані для російськомовної аудиторії. І зараз величезна кількість російськомовних за межами РФ та України. Це моя історія. Я все життя намагаюся відповідати на запитання тією мовою, якою мені їх ставлять. І якби ти звертався до мене українською мовою, то я б відповідав нею. А те, що цією темою маніпулюють, то що робити – такі часи», – сказав продюсер.

Також Потап додав, що не вважає себе емігрантом: «Я все життя за свої 20 років кар'єри здебільшого по пів року проводив за кордоном, а зараз просто більше. Тому всередині себе я нікуди не виїхав з України. Я не маю відчуття, що я залишив батьківщину і емігрував. Я в повній зв'язці зі своєю жовто-блакитною культурою та своєю країною».

Зауважимо, що Олексій Потапенко, який неодноразово потрапляв у скандали після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вирішив дати інтерв’ю російському журналісту та пропагандисту Дудю. У ньому, зокрема, Потап пояснив, чому зняв штани на врученні премії RU.TV.

Раніше скандальний український репер та продюсер Потап розсекретив, де живе зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських.

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Теги: мова Потап пісня

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