Поки піхота стоїть – стоїть Україна. Культурні сили випустили новий альбом

Мирослав Кувалдін, музикант та військовослужбовець «Культурних сил»: «Написати пісню про піхоту – це найменше, що я міг зробити, щоб віддячити піхотинцям за їхню нелегку службу»

Продюсер Саша Чемеров: «Цей альбом – мультижанровий, створений для всіх поколінь українців»

Платформа «Культурні сили» представила музичний альбом до Дня Піхоти, який Україна відзначає 6 травня. У ньому зібрані пісні, створені чинними військовослужбовцями Сил оборони, які віддають шану піхотинцям. Учасники альбому розповіли, як виникла ідея та чому вирішили доєднатися до його створення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресреліз «Культурних сил».

«Два тижні тому Командуючий ОСУВ «Хортиця» Михайло Васильович Драпатий запитав в мене: «Миколай, а чи можете ви підготувати потужну пісню на День Піхоти?». Я сказав «звісно», і після зустрічі почав обдзвонювати військовослужбовців «Культурних сил» з задачею терміново написати пісню про Піхоту. Через декілька днів у нас було три пісні. Це Мирослав Кувалдін, Саша Ремез і Антон Лубій. Пізніше зʼявилися пісні Віталія Кириченка і Павла Гоца. Паралельно я познайомився з Тарасом Білкою, який також написав пісню і познайомив мене з Яном Шипулою. Далі був Костя «Адʼюнкт» Духновський, Яків Марний з ДК Енергетік і Іван Ткаленко. На очах альбом обрастав своєю самобутністю, внутрішньою концепцією і навіть особливою драматургією. Я пишаюсь цим альбомом. Я впевнений, що це буде наш masterpiece (витвір мистецтва, – «Главком»). Бо інакше для Піхоти й не можна. Тільки найкраще. Тільки від усього серця», – розповідає історію появи альбому «Стоїть піхота» Миколай Сєрга, засновник «Культурних сил».

Музичний продюсер Олександр Чемеров розповів, що альбом поєднує у собі різні жанри, щоб відобразити різноманітність української піхоти, а також щоб ця музика резонувала усім поколінням українців.

«Ще на початку своєї служби в одному із підручників ЗСУ звернув увагу на фразу «Піхота - це живий кордон фронту». Ця ідея ніколи не виходила у мене з голови, бо це дійсно так і є. Піхота – найважливіша частина армії, і у них найважча робота. Військо має працювати на піхоту. Саме цей сенс я і хотів вкласти в свою пісню. Пісня про армію чи про піхоту – це не завжди про героїзм, це швидше про людей, які опиняються в певних обставинах і мусять виконувати свій обов’язок», – ділиться Олександр Ремез, музикант та військовослужбовець «Культурних сил».

Про альбом «Стоїть піхота»

Проєкт створено платформою «Культурні сили» у рамках кампанії «Україна стоїть, бо стоїть піхота». Також у рамках кампанії в Києві буде закладена Алея захисників України, яка розпочнеться з пам’ятного знаку, присвяченого українському піхотинцю. Також Хвилина мовчання цього дня буде присвячена піхотинцям.

Обкладинка альбому «Стоїть піхота» Фото: Культурні сили

Автором ідеї і продюсером альбому виступив Миколай Сєрга. Музичний продюсер – Саша Чемеров, аранжування Олега Федосова.

Альбом «Стоїть піхота» містить 11 пісень:

Культурні сили – «Інтро – промова піхотинця»,

Ад'юнкт (Костянтин Духновський, 47-ма бригада) – «Зоряна піхота»,

Remez (Олександр Ремез) – «У полі»,

WoЇn Kloc (Антон Лубій) – «Піхота»,

Проспект Соборний – «Подякуй»,

Віталій Кириченко – «Покурити нема»,

Мирослав Кувалдін (The ВЙО) & Оркестр 59 – «Йде піхота»,

Яків Марний (ДК Енергетик) – «Моя піхота»,

Павло Гоц (NAZVA) – «Ми степ»,

Ян Шипула (Редакція) – «Крию – Іду»,

Іван Ткаленко – «Ронін».

Альбом на сайті pihota.army та на платформах. Готується реліз альбому на вінілових платівках.

Нагадаємо, що платформа «Культурні сили» презентувала відеокліп на пісню фронтмена гуртів «Димна суміш» та The Gitas Саші Чемерова «Місто наречених». Робота присвячена українським жінкам, які втратили своїх коханих через війну з РФ.

Раніше аналітичний OSINT-проєкт Deep State спільно з платформою Культурні Сили презентували інтерактивну мапу, присвячену одному з найвидатніших епізодів Визвольних змагань – звільненню Криму від більшовиків у квітні 1918 року. Ця військова операція була проведена силами армії УНР під командуванням полковника Петра Болбочана.