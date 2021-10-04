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    Полиция предоставляет услуги такси Кате Осадчей? Скандальное видео, известная журналистка уже удалила

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    Катя Осадчая катают с полицейским сиренами - Полиция предоставляет услуги такси Кате Осадчей? Скандальное видео, известная журналистка уже удалила
    Катя Осадчая катают с полицейским сиренами

    Осадчая снимала вечеринку «слуг народа» и опаздывала на поезд. К перрону ее доставили полицейские с сиренами

    Ведущая программы «Светская жизнь» Катя Осадчая попала в скандал. Телеведущая в Трускавце снимала для своей передачи вечеринку «слуг народа» во время съезда фракции. Затем, чтобы Екатерина успела на поезд, ей предоставили спецтранспорт – авто полиции с включенной сиреной.

    Катя Осадчая выложила в соцсетях «сторис» с автомобилем полиции, а затем удалила. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. руководителя проекта «Радио Крым.Реалии» Екатерина Некреча.

    «Апдейт: Катя Осадчая уже удалила эти сториз. Вчера Катя Осадчая снимала для своей передачи вечеринку «слуг». После опаздывала на поезд и ее доставили на вокзал полицейские с сиренами», – сообщила Некреча и добавила видео.

    Напомним, в Трускавце фракция «Слуга народа» проводила вечеринку, на которую пригласили журналистов.

    Также в Трускавце, где фракция «Слуга народа» проводила выездное заседание парламентской фракции политсилы, состоялась церемония награждения ежегодной премии «Слугам по заслугам».

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    Теги: полиция партия Слуга народа поезд фракция Катя Осадчая скандал новости
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    Полиция предоставляет услуги такси Кате Осадчей? Скандальное видео, известная журналистка уже удалила