Полиция предоставляет услуги такси Кате Осадчей? Скандальное видео, известная журналистка уже удалила

Осадчая снимала вечеринку «слуг народа» и опаздывала на поезд. К перрону ее доставили полицейские с сиренами

Ведущая программы «Светская жизнь» Катя Осадчая попала в скандал. Телеведущая в Трускавце снимала для своей передачи вечеринку «слуг народа» во время съезда фракции. Затем, чтобы Екатерина успела на поезд, ей предоставили спецтранспорт – авто полиции с включенной сиреной.

Катя Осадчая выложила в соцсетях «сторис» с автомобилем полиции, а затем удалила. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. руководителя проекта «Радио Крым.Реалии» Екатерина Некреча.

«Апдейт: Катя Осадчая уже удалила эти сториз. Вчера Катя Осадчая снимала для своей передачи вечеринку «слуг». После опаздывала на поезд и ее доставили на вокзал полицейские с сиренами», – сообщила Некреча и добавила видео.

Напомним, в Трускавце фракция «Слуга народа» проводила вечеринку, на которую пригласили журналистов.

Также в Трускавце, где фракция «Слуга народа» проводила выездное заседание парламентской фракции политсилы, состоялась церемония награждения ежегодной премии «Слугам по заслугам».