Лобода не розгорнула на своєму концерті прапор України (відео)

Інцидент з прапором України стався на концерті співачки у Норвегії

Співачка Світлана Лобода опинилася в центрі скандалу після свого виступу в Осло, Норвегія. У мережі почалося бурхливе обговорення того, як українська виконавиця неоднозначно відреагувала на прапор України, якій їй кинули на сцену. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео у соцмережі Threads.

На відповідному відео видно, як Світлана Лобода помітила згорнутий прапор, підняла його та передала дівчині з балету, яка понесла його за лаштунки. Такий вчинок викликав чимало коментарів та обурення серед українців у коментарях.

Українські глядачі не лише в залі, але й у мережі сподівалися побачити на кадрах, як українка розгорне прапор своєї країни, однак цього не сталося. «Черговий раз Світлана Лобода поставила пляму на репутації. «На концерті в Осло Лобода класно взаємодіяла з глядачами, казала гарні слова. Але під кінець концерту їй дали український прапор, і на цьому моменті завмерли, мабуть, усі в очікуванні, що вона його розгорне та щось скаже, але ні, зім'ятим потримала в руках і швидко передала танцівниці, щоб та унесла його…» – йшлося в повідомленні дівчини, яка виклала це відео.

Світлана Лобода підняла згорнутий прапор та передала його дівчині з балету, яка понесла його за лаштунки фото: скриншот із соцмереж

Натомість користувачі навели приклад американського гурту Imagine Dragons, який щоразу на своїх концертах розгортає український прапор, коли його їм кидають шанувальники. У той час, коли українська співачка його не розгорнула та прибрала зі сцени. «Коли Imagine Dragons підіймає український прапор на кожному концерті в різних містах Європи й робить шоу з жовто-блакитними кольорами, Лобода пробиває чергове дно» – йдеться в одному з коментарів українців.

Однак були й ті, хто захищав Світлану Лободу у цій ситуації. Йдеться про її кума та ведучого, відомого як Анатолій Анатоліч. Він опублікував фото своєї куми, яка тримає розгорнутий український прапор. Це фото датується 2023 роком, коли артистка випустила україномовний альбом.

Світлану Лободу захистив її кум та ведучий, відомий як Анатолій Анатоліч фото: скриншот з Threads

До слова, на відео чутно, як співачка звертається до зали з глядачами та дякує їм російською мовою.

Нещодавно Світлана Лобода, яка продовжує співати російською, після концерту в Кишиневі заявила про своє повернення з виступами в Україні. Напередодні вона дала концерт у Молдові, який став приводом для скандалів через великі черги на українсько-молдовському кордоні: фанати поспішали на виступ, забиваючи автобуси та створюючи затори. За словами співачки, саме високий попит серед українських слухачів став сигналом для повернення на батьківщину.

