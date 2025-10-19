Лобода виступила на весіллі воротаря, який відмовився грати за збірну Росії

Весільна церемонія, на якій виступала Лобода, відбулася у Франції.

Українська співачка Світлана Лобода виступила на весіллі російського голкіпера Микити Хайкіна. Про це інформує «Главком».

Весільна церемонія, на якій виступала Лобода, відбулася у Франції. У соціальних мережах співачки наразі відсутня інформація про цей захід.

Нагадаємо, російський воротар «Буде-Глімта» Микита Хайкін завершує процес отримання громадянства Норвегії і вже на початку наступного року стане володарем норвезького паспорта.

Як повідомляють російські пропагандисти, всі необхідні документи Хайкіним вже подані та знаходяться на фінальній стадії розгляду, залишається лише скласти тест на знання норвезької мови, після чого процедуру буде завершено.

Футболіст уже висловив бажання виступати за збірну Норвегії, і в національній федерації чекають на оформлення всіх паперів, щоб направити йому офіційне запрошення.

Здобуття паспорта також змінить статус Хайкіна в чемпіонаті країни – після натуралізації він перестане вважатися легіонером.

Процес отримання громадянства для нього був спрощений, оскільки футболіст одружений із громадянкою Норвегії і вже 6 років проживає в країні.

Хайкін є чотириразовим чемпіоном Норвегії з футболу.

Російські пропагандисти повідомляють, що Хайкін чотири рази викликався в збірну РФ, але відмовився грати за команду.

Наразі у нього також є британський та ізраїльські паспорти.

