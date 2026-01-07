Юрій Ткач показав, хто був його підтримкою під час занурення у воду

«Не знаю, як його звуть, але з кращими друзями і в вогонь і в воду»

Актор студії «Квартал 95» Юрій Ткач поділився у соцмережах особистим моментом святкування Водохреща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис актора.

Юрій Ткач скупався у крижаній воді, а рудий хвостатий друг чекав на березі та підтримував актора. Актор зізнався, що не знає, як звуть його рудого хвостатого друга, але стало зрозуміло одразу, що він «кращий друг».

Коли він виходив із води, собака підійшов і лизнув його, показавши турботу.

Юрій Ткач занурився у воду з підтримкою друга фото: скриншот з відео

«Не знаю, як його звуть, але з кращими друзями – і в вогонь, і в воду», – написав Ткач.

Нагадаємо, 6 січня 2026 року, православні віряни та греко-католики відзначали Водохреще. Українські зірки поділилися у соцмережах, як вони його відзначили. Зокрема акторка Наталка Денисенко зайшла та скупалася у крижаному басейні готелю, де відпочивала.