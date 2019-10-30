Рождественский гимн назвали гимном изнасилования: Джон Ледженд перепишет слова композиции



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Американский певец Джон Ледженд изменит текст классической рождественской песни «Baby, It’s Cold Outside» 1944 года, поскольку в настоящем виде в ней можно усмотреть принуждение к сексу

Созданная Фрэнком Лессером классическая рождественская композиция содержит строки, в которых мужчина пытается убедить женщину остаться у него на ночь, так как на улице плохая погода. В ответ она приводит аргументы, почему ей надо уйти, а он предлагает еще выпить.

Кроме того, мужчина игнорирует вопрос женщины о том, что за напиток в ее стакане. В этих словах углядели попытку изнасилования. В разное время эту песню исполняли такие звезды, как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, Дин Мартин, Леди Гага и Том Джонс.

Композиция Baby, It’s Cold Outside давно была предметом споров, однако в последнее время ее стали обсуждать чаще в связи с появлением движения против домогательств #MeToo.

Журналисты называли песню гимном изнасилования, а также указывали, что она может рассказывать об изнасиловании на свидании. В 2018 году многие американские радиостанции сняли трек с эфира.

Дочь певца Дина Мартина раскритиковала подобное решение, заявив, что «это милая, кокетливая, веселая праздничная песня».

Ледженд изменил текст таким образом, что теперь на вопрос женщины о том, стоит ли ей выпить еще, мужчина отвечает: «Это твое тело и твой выбор».

Измененная версия песни войдет в его новый альбом, выход которого запланирован на 8 ноября.

Джерело: lenta.ru