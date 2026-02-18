Головна Скотч Відео
Пивоваров повернув українців у довоєнні роки новою піснею (відео) 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Нова пісня Артема Пивоварова нагадала глядачам його творчість у 2018-2019 роках
фото: andrew.kharlamov/Instagram

Новий альбом Артема Пивоварова присвячено стихії повітря

Артем Пивоваров презентував другий сингл «8 диво» зі свого майбутнього сольного альбому. Українці підтримали новий трек артиста, а дехто з глядачів зауважив, що ця пісня повертає їх у роки до початку повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланням на кліп Артема Пивоварова.

Український співак Артем Пивоваров випустив нову пісню та кліп під назвою «8 диво». У кадрі співак показався на неземних локаціях. Зокрема, виконавець відобразив у кліпі подорож у підсвідомість та окремий світ. «Це подорож у світ сновидінь та мрій, де є місце сміливим уявленням, ідеалізації та ідеям, від яких ми ховаємося у звичайному житті. Тут можна побачити сюрреалістичні образи з карти», – йдеться в описі кліпу.

Співак відобразив у кліпі подорож у підсвідомість та окремий світ
скриншот з кліпу Artem Pivovarov/Youtube.com

Новий альбом Артема Пивоварова, куди увійшла пісня «8 диво», буде названо на честь міфічного острова, де артист з'явився у кліпі та присвячено стихії повітря.

Artem Pivovarov - 8 диво

За словами творців відеороботи до пісні, у кліпі сховані послання, які мають відкрити двері у нову історію творчості співака. Режисером кліпу до пісні «8 диво» став Дмитро Шмурак.

Пивоваров з’являється на різних локаціях, одна з них нагадує поверхню фантастичної планети
скриншот з кліпу Artem Pivovarov/Youtube

У новій пісні «8 диво» Артем Пивоваров співає про любов та ніжність до коханої людини, яка є дивом для свого партнера. У кадрах кліпу Артем Пивоваров дійсно з’являється на різних локаціях, одна з них нагадує поверхню фантастичної планети, а позаду видніється Місяць. Здебільшого Пивоваров з’являється, у кадрі один, лише інколи позаду нього танцює дівчина.

Реакція українців на нову пісню Артема Пивоварова

Шанувальники та глядачі Артема Пивоварова оцінили його нову пісню та кліп. У коментарях під відео користувачі висловлювали компліменти та захоплення новою роботою співака. Крім цього, деякі коментатори підкреслили те, що ця пісня нагадала їм творчість Артема Пивоварова у 2018-2019 роках. До того ж неодноразово у коментарях українці зауважити, що пісня Пивоварова повернула їх у безтурботні роки до 2022 року – початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нова пісня Пивоварова повернула українців у роки довоєнні роки
скриншот Artem Pivovarov/Youtube
Українці підтримали новий трек артиста
скриншот Artem Pivovarov/Youtube
скриншот Artem Pivovarov/Youtube
  • «Це як спогад про нас до 22 року...Ніч, літній мирний Київ, замість вибухів зірки у небі, музика і кохання. Ми щасливі і безтурботні. Артеме, нехай ця пісня стане нашим майбутнім! Як же не вистачає нам цього відчуття легкості...Кожна нотка в серце! Дякую.»
  • «Пісня, яка повернула у спокійне життя до війни».
  • «Панове! То мусить брати перші місця в топах. Ви ж бачите, ностальжі в око попала».
  • «Композиція звучить ніжно й водночас сильно. Мелодія легко запам’ятовується, а вокал передає багато емоцій, тому пісню хочеться слухати знову й знову».

Нагадаємо, як «Главком» провів традиційне підсумкове новорічне опитування та визначив «Людей року». Головним явищем в українському шоу-бізнесі у 2025 році опитані експерти назвали Артема Пивоваров. 

Пивоваров повернув українців у довоєнні роки новою піснею (відео) 
Аліна Гросу розсекретила стать первістка під час прем’єри пісні
Соліст Одеської опери виконав гімн на концерті Пивоварова та підкорив мережі
Юрій Ткач показав, хто був його підтримкою під час занурення у воду
Джамала з сином замилували мережу виконанням «Щедрика»
Росіянину на корпоративі розірвало шлунок після коктейлю з рідким азотом
