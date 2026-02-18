Пивоваров повернув українців у довоєнні роки новою піснею (відео) 

Новий альбом Артема Пивоварова присвячено стихії повітря

Артем Пивоваров презентував другий сингл «8 диво» зі свого майбутнього сольного альбому. Українці підтримали новий трек артиста, а дехто з глядачів зауважив, що ця пісня повертає їх у роки до початку повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланням на кліп Артема Пивоварова.

Український співак Артем Пивоваров випустив нову пісню та кліп під назвою «8 диво». У кадрі співак показався на неземних локаціях. Зокрема, виконавець відобразив у кліпі подорож у підсвідомість та окремий світ. «Це подорож у світ сновидінь та мрій, де є місце сміливим уявленням, ідеалізації та ідеям, від яких ми ховаємося у звичайному житті. Тут можна побачити сюрреалістичні образи з карти», – йдеться в описі кліпу.

Співак відобразив у кліпі подорож у підсвідомість та окремий світ скриншот з кліпу Artem Pivovarov/Youtube.com

Новий альбом Артема Пивоварова, куди увійшла пісня «8 диво», буде названо на честь міфічного острова, де артист з'явився у кліпі та присвячено стихії повітря.

За словами творців відеороботи до пісні, у кліпі сховані послання, які мають відкрити двері у нову історію творчості співака. Режисером кліпу до пісні «8 диво» став Дмитро Шмурак.

Пивоваров з’являється на різних локаціях, одна з них нагадує поверхню фантастичної планети скриншот з кліпу Artem Pivovarov/Youtube

У новій пісні «8 диво» Артем Пивоваров співає про любов та ніжність до коханої людини, яка є дивом для свого партнера. У кадрах кліпу Артем Пивоваров дійсно з’являється на різних локаціях, одна з них нагадує поверхню фантастичної планети, а позаду видніється Місяць. Здебільшого Пивоваров з’являється, у кадрі один, лише інколи позаду нього танцює дівчина.

Реакція українців на нову пісню Артема Пивоварова

Шанувальники та глядачі Артема Пивоварова оцінили його нову пісню та кліп. У коментарях під відео користувачі висловлювали компліменти та захоплення новою роботою співака. Крім цього, деякі коментатори підкреслили те, що ця пісня нагадала їм творчість Артема Пивоварова у 2018-2019 роках. До того ж неодноразово у коментарях українці зауважити, що пісня Пивоварова повернула їх у безтурботні роки до 2022 року – початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нова пісня Пивоварова повернула українців у роки довоєнні роки скриншот Artem Pivovarov/Youtube

Українці підтримали новий трек артиста скриншот Artem Pivovarov/Youtube

«Це як спогад про нас до 22 року...Ніч, літній мирний Київ, замість вибухів зірки у небі, музика і кохання. Ми щасливі і безтурботні. Артеме, нехай ця пісня стане нашим майбутнім! Як же не вистачає нам цього відчуття легкості...Кожна нотка в серце! Дякую.»

«Пісня, яка повернула у спокійне життя до війни».

«Панове! То мусить брати перші місця в топах. Ви ж бачите, ностальжі в око попала».

«Композиція звучить ніжно й водночас сильно. Мелодія легко запам’ятовується, а вокал передає багато емоцій, тому пісню хочеться слухати знову й знову».

Нагадаємо, як «Главком» провів традиційне підсумкове новорічне опитування та визначив «Людей року». Головним явищем в українському шоу-бізнесі у 2025 році опитані експерти назвали Артема Пивоваров.