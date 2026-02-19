Перше відео на YouTube стало музейним експонатом

Команда цифрової консервації британського музею Вікторії та Альберта відтворила дизайн платформи 2006 року та додала ролик Me at the zoo до колекції

Британський музей Вікторії та Альберта (V&A) представив реконструкцію ранньої сторінки YouTube і включив перше відео платформи Me at the zoo до своєї музейної колекції як важливий артефакт історії інтернету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Euronews.

Упродовж останніх 18 місяців куратори та команда цифрової консервації музею співпрацювали з YouTube, щоб відтворити вигляд платформи станом на 8 грудня 2006 року. Реконструкція демонструватиметься як частина експозиції, присвяченої цифровому дизайну та розвитку онлайн-культури.

фото: Victoria and Albert Museum

До колекції музею також увійшло перше завантажене на YouTube відео – 19-секундний ролик Me at the zoo. У ньому 25-річний співзасновник сервісу Джавед Карім розповідає про слонів у зоопарку. Відео було зняте на цифрову камеру з низькою роздільною здатністю та стало одним із символів появи користувацького відеоконтенту в мережі.

фото: Victoria and Albert Museum

За даними музею, ролик і досі доступний на платформі. Від моменту публікації 23 квітня 2005 року його переглянули майже 380 мільйонів разів, а кількість вподобань перевищила 18 мільйонів.

Старша кураторка з дизайну та цифрових технологій V&A Коріна Гарднер назвала проєкт «важливим моментом в історії Інтернету та цифрового дизайну». «Це придбання відкриває для нас нові можливості демонструвати та досліджувати, як Інтернет сформував наш світ, від народження основних платформ для обміну відео до сучасного гіпервізуального світу та супутньої йому економіки медіа та творців», – сказала вона.

YouTube запустили у 2005 році як платформу для обміну відео, яка швидко стала одним із ключових медіасервісів світу. Відео Me at the zoo вважають символічним початком епохи масового користувацького контенту, що змінив підхід до створення, поширення та споживання відео в інтернеті. Музей Вікторії та Альберта регулярно поповнює колекцію цифровими артефактами, які відображають розвиток технологій і онлайн-культури.

