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    В сети опубликовали первое видео со съемок 3 сезона «Очень странных дел»

    Netflix анонсировал старт съемочного процесса 3 сезона «Очень странных дел», порадовав поклонников сериала первым видео со съемочной площадки
    В видеоролике можно увидеть членов актерского состава, собравшихся на первое чтение сценария к новому сезону. Помимо уже знакомых поклонникам «Очень странных дел» лиц, можно увидеть и трех новичков, которым в новом сезоне будет отведена достаточно значимая роль – это Майя Хоук, Кэри Элвис и Джейк Бьюзи. Кэри Элвис сыграет
    • Вчора, 16:10
    • Розсилка

    Netflix анонсировал старт съемочного процесса 3 сезона «Очень странных дел», порадовав поклонников сериала первым видео со съемочной площадки

    В видеоролике можно увидеть членов актерского состава, собравшихся на первое чтение сценария к новому сезону.

    Помимо уже знакомых поклонникам «Очень странных дел» лиц, можно увидеть и трех новичков, которым в новом сезоне будет отведена достаточно значимая роль – это Майя Хоук, Кэри Элвис и Джейк Бьюзи. Кэри Элвис сыграет скользкого политика – мэра городка Хоукинс, а Бьюзи – журналиста местной газеты The Hawkins Post. Майя Хоук, дочь известных актеров Умы Турман и Итана Хоука, будет играть девушку по имени Робин, которой предстоит раскрыть новые страшные тайны Хоукинса.

    Официальной даты премьеры у 3 сезона «Очень странных дел» пока нет, но ожидается, что появится он на Netflix только через год – летом 2019 года.

    Джерело: popcornnews

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