В сети опубликовали первое видео со съемок 3 сезона «Очень странных дел»
- Вчора, 16:10
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Розсилка
Netflix анонсировал старт съемочного процесса 3 сезона «Очень странных дел», порадовав поклонников сериала первым видео со съемочной площадки
В видеоролике можно увидеть членов актерского состава, собравшихся на первое чтение сценария к новому сезону.
Помимо уже знакомых поклонникам «Очень странных дел» лиц, можно увидеть и трех новичков, которым в новом сезоне будет отведена достаточно значимая роль – это Майя Хоук, Кэри Элвис и Джейк Бьюзи. Кэри Элвис сыграет скользкого политика – мэра городка Хоукинс, а Бьюзи – журналиста местной газеты The Hawkins Post. Майя Хоук, дочь известных актеров Умы Турман и Итана Хоука, будет играть девушку по имени Робин, которой предстоит раскрыть новые страшные тайны Хоукинса.
Официальной даты премьеры у 3 сезона «Очень странных дел» пока нет, но ожидается, что появится он на Netflix только через год – летом 2019 года.
Джерело: popcornnews