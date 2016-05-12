Україна чітко не фіксує загиблих людей серед цивільного населення в зоні АТО - правозахисники

За роки війни на сході України, держава не створила обліку поранених чи загиблих цивільних громадян. Також досі не врегулювано питання матеріальної допомоги людям, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту. Про це розповіли Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи; Микола Козирев, голова правління Громадського комітету захисту конституційних прав та свобод громадян; Валерій Новиков, голова правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» під час конференції у прес-центрі «Главкома».

На сьогодні в жодного органу державної влади не має чіткої статистики щодо цивільних осіб, які отримали поранення чи загинули в наслідок воєнного конфлікту. «Це абсурдна ситуація, коли на четвертий рік війни немає обліку поранених чи вибитих людей серед цивільних осіб в зоні АТО», - зазначає Микола Козирев. Голова правління



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Світлина з відкритих джерел Зруйнований будинок в зоні АТО

За роки війни на сході України, держава не створила обліку поранених чи загиблих цивільних громадян. Також досі не врегулювано питання матеріальної допомоги людям, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту. Про це розповіли Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи; Микола Козирев, голова правління Громадського комітету захисту конституційних прав та свобод громадян; Валерій Новиков, голова правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» під час конференції у прес-центрі «Главкома».

На сьогодні в жодного органу державної влади не має чіткої статистики щодо цивільних осіб, які отримали поранення чи загинули в наслідок воєнного конфлікту.

«Це абсурдна ситуація, коли на четвертий рік війни немає обліку поранених чи вибитих людей серед цивільних осіб в зоні АТО», - зазначає Микола Козирев.

Голова правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» зазначає, що жодним законодавчим актом не врегульоване питання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.

«Місцеві органи самоврядування надають одноразову допомогу в розмірі близько 200 грн, щоб вони купили якісь ліки на початковому етапі. Коли ж людина виходить з лікарні, то вона залишається сам на сам зі своїми проблемами», - говорить Новиков.

Також за даними ООН за період війни в Україні було вбито щонайменше 2523 цивільні особи та поранено близько 7-9 тисяч громадян. Також за даними Нацполіції близько 1335 осіб зникло безвісти. Однак правозахисники зазначають, що ці цифри значно більші.

«Органи державної влади України вкрай погано розслідують ці злочини. Вони вказують дані, які на порядок менші, ніж відомо нам», - говорить Євген Захаров.

За словами Миколи Козирева, голови правління Громадського комітету захисту конституційних прав та свобод громадян, Мінсоцполітики тільки нещодавно почало розробляти положення, відповідно до якого будуть створені комісії для підтвердження інвалідності людини, отриманої внаслідок бойових дій.

Усі справи щодо постраждалих в зоні АТО розслідує Служба безпеки України, якій не вистачає ресурсів для їхнього розгляду, стверджує Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи.

«У більш ніж 250 кримінальних провадженнях, які ми відкрили під час нашої роботи з надання правової допомоги жертвам, зазначено ім’я одного й того ж слідчого, який займається цими справами», – розповідає він.

Така ситуація змушує правозахисників звертатися до Європейського суду з прав людини з позовами проти Росії та України. За словами Євгена Захарова, це не тільки спосіб отримання компенсації для постраждалих, а й спроба привернути увагу влади до врегулювання даної проблеми.

Раніше у Главкомі повідомлялося як отримати компенсацію за зруйноване майно на сході України.

Анна Скалій, Анастасія Пилипейко, Главком

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