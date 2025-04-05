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Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців у тилу
Буданов висловився про українців, які ніяк не допомагають фронту
фото з відкритих джерел

Очільник ГУР зауважив, що на 11-му році війни пізно шукати мотивацію для захисту України

Українців, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, не можна вважати громадянами України. Як інформує «Главком», таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю військовослужбовиці та телеведучій Анні Максимчук.

За його словами, той, хто не хоче захищати Україну, «жодним чином не може вважати себе громадянином і суспільство має сприймати його саме так, як би це жорстко не звучало».

«Хтось може з автоматом у руках захищати, хтось може в тилу кувати перемогу, але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже «а я тут до чого, нехай хтось інший робить» – ні, ти не громадянин», – наголосив Буданов.

Раніше головний розвідник України розповів, що буде з армією РФ після війни. Також він відповів на запитання, чи понесе Росія покарання за всі свої злочини. 

Крім того, американська журналістка розкрила нові подробиці отруєння дружини Буданова. 

 

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Теги: росія Україна громадянство Кирило Буданов

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