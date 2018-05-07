Захід боїться розвалу Росії, як боявся колись розвалу СРСР - Магда

Новий період перебування на посаді президента РФ Володимира Путіна відзначиться згортанням демократичних процесів в середині країни. У той же час західні країни більш жорсткіше ставитимуться до режиму Путіна. Такі думки висловив Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, під час прес-конференції в перс-центрі «Главком».

За його словами, новий термін президента Путіна стане періодом, коли Росія буде надувати щоки, але навряд чи буде ефективною в середині своєї країни і за кордоном. «Я не бачу перспектив для піднесення потужностей РФ на міжнародній арені, хоча фактор її ядерного арсеналу, присутності в Раді Безпеки ООН ніхто не скасовував, з цим



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Колаж із відкритих джерел

Новий період перебування на посаді президента РФ Володимира Путіна відзначиться згортанням демократичних процесів в середині країни. У той же час західні країни більш жорсткіше ставитимуться до режиму Путіна. Такі думки висловив Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, під час прес-конференції в перс-центрі «Главком».

За його словами, новий термін президента Путіна стане періодом, коли Росія буде надувати щоки, але навряд чи буде ефективною в середині своєї країни і за кордоном. «Я не бачу перспектив для піднесення потужностей РФ на міжнародній арені, хоча фактор її ядерного арсеналу, присутності в Раді Безпеки ООН ніхто не скасовував, з цим доведеться рахуватися», - говорить Магда.

На думку експерта-міжнародника, захід поступово розвертається до більш жорстокого діалогу з РФ. Треба розуміти, що захід не хоче розпаду Росії. Він цього боїться так само як боявся розпаду СРСР у 1991 році. Тому захід буде намагатися «взяти Росію на короткий повідок», зокрема економічно.

«В середині самої Росії будуть закручуватися гайки. Ми побачили як відреагувала влада на акції «Він нам не цар». (5 травня 2018 року по великим містам РФ відбулася акція протесту «Він нам не цар». Організатором виступив російський опозиціонер націоналістичних та шовіністичних поглядів Олексій Навальний. Поліція разом з козаками та представниками НОД надзвичайно жорстко розганяла протестувальників. До відділків міліції доставляли навіть неповнолітніх. Під час затримки своїх свіввітчизників та дітей мітингувальники не захищали їх від ОМОНУ. За різними даними затримано більше тисячі людей – Главком) Ця ситуація ще раз довела, що Росія – це не Україна. Адже, коли затримують неповнолітніх, а протест продовжується в тому, що люди просто стоять з плакатами «він нам не цар» - це не по-українськи», - резюмував Магда.

Нагадаємо, сьогодні відбулася інавгурація Володимира Путіна на посаду президента Росії. Він уже при владі 18 років. Тепер додається ще шість років. За кількістю часу перебування у владі він перевершив Леоніда Брежнєва.

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