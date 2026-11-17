Керівництво Формули-1, Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) та виробники узгодили майбутній моторний регламент серії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RacingNews365.

Із 2030 року стайні чемпіонату використовуватимуть двигуни V8. Зацікавлені сторони домовилися щодо технічних вимог до нових силових установок. Востаннє V8 використовували в сезоні-2013, а потім їх замінили гібридні агрегати V6.

Новий регламент передбачатиме перехід на турбовані двигуни V8 об'ємом 2,1 л. ФІА прагне спростити конструкцію силових установок і зробити двигуни легшими. Функціонери сподіваються, що це сприятиме здешевленню розробки та виробництва агрегатів.

Водночас керівники Формули-1 та ФІА дослухалися до скарг уболівальників. V8 мають повернути знайомий вуху фанатів «агресивний» звук двигунів. Натомість гібридна складова агрегатів буде зменшена, а нові технології забезпечать менші викиди в атмосферу.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.