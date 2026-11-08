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Норріс випередив «Ред Булл» на Гран-прі Сан-Паулу, а «Мерседес» виграв Кубок конструкторів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Норріс випередив «Ред Булл» на Гран-прі Сан-Паулу, а «Мерседес» виграв Кубок конструкторів
Ландо Норріс був найвправнішим у Сан-Паулу
фото: EFE

Торішній чемпіон Формули-1 вдруге поспіль тріумфував у Бразилії

Пілот стайні «Макларен» Ландо Норріс тріумфував на автодромі «Інтерлагос» у бразильському Сан-Паулу. Про це повідомляє «Главком».

Британець розпочав етап на вологій трасі першим, але програв старт Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса». А далі Норріса пройшов ще й Ліам Лоусон («Рейсінг Буллз»). Позаду ж найактивнішими були гонщик «Феррарі» Льюїс Гемілтон і Макс Ферстаппен із «Ред Булла», які стартували з хвоста пелотону.

Утім, пілот «Макларена» зумів швидко випередити Лоусона. Натомість Антонеллі Норріс залишив позаду після переходу з проміжної гуми на звичайні шини для сухої гонки. Згодом технічні проблеми на боліді італійського гонщика коштували йому ще кількох позицій.

Новий спалах активності припав на період після другого візиту в бокси для провідних пілотів. Спершу Антонеллі почав різко скорочувати відставання від трійки Норріса з Ферстаппеном і ще одним гонщиким «Ред Булла» Ізаком Аджаром. А потім дощ змусив усіх ще раз «перевзутися» в гуму для вологої траси.

Зрештою, погодні умови й поховали інтригу гран-прі. Оскільки пілоти не бажали йти на великий ризик, то Норріс холоднокровно довів гонку до перемоги. Компанію йому на подіумі склали Ферстаппен і Аджар. До залікової десятки також потрапили Джордж Расселл із «Мерседеса», згаданий Антонеллі, Оскар Піастрі («Макларен»), пілот «Феррарі» Шарль Леклер, Лоусон, Гемілтон і Ніко Гюлькенберг із «Ауді».

Навіть скромні здобутки Расселла й Антонеллі дозволили команді «Мерседес» достроково завоювати Кубок конструкторів. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. «Мерседес» завоював трофей вдев'яте в історії.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.

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Теги: Макс Ферстаппен Ландо Норріс Гран-прі Формула-1

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Авто/мото

Норріс випередив «Ред Булл» на Гран-прі Сан-Паулу, а «Мерседес» виграв Кубок конструкторів
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