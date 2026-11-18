Оскар Піастрі навряд позмагається за перемогу в Неваді

Австралієць Оскар Піастрі отримав штраф напередодні Гран-прі Лас-Вегаса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Motorsport.

Стайня «Макларен» встановить новий двигун внутрішнього згоряння на болід пілота. Цей агрегат буде п'ятим упродовж нинішнього сезону, тож Піастрі перевищить встановлений ліміт. Покарання – втрата десяти позицій на старті.

Австралійський гонщик цьогоріч втратив попередню форму. Протягом сезону-2026 Піастрі лише двічі зійшов на подіум. Натомість торік він оформив сім перемог і 16 разів був на п'єдесталі пошани.

Яка ситуація у чемпіонаті після Гран-прі Сан-Паулу

Андреа Кімі Антонеллі з « Мерседеса » достроково завоював чемпіонський титул. Наразі він набрав 390 очок. Другим у загальному заліку йде Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який записав до свого активу 279 пунктів. Третій – пілот «Мерседеса» Джордж Расселл (262 бали).

Натомість в Кубку конструкторів «Мерседес» оформив титул. Німецько-британська стайня набрала 652 очки та стала недосяжною для конкурентів. Скудерія наразі йде другою (512 балів). «Ред Булл» закріпився на третьому місці (415 пунктів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 взяла паузу на два тижні. Наступний гран-прі відбудеться в американському Лас-Вегасі 19-21 листопада. Він складатиметься з трьох вільних практик, кваліфікації та основної гонки.

Торік у Неваді тріумфував Ферстаппен. Компанію нідерландцю на подіумі склали Расселл і Антонеллі. Той же Ферстаппен виграв етап у 2023 році, а в наступному на вершині п'єдесталу пошани опинився Расселл.

До слова, раніше Антонеллі став чемпіоном Формули-1 у 20 років. Італійський гонщик став недосяжним для конкурентів після етапу в Мехіко. Там він фінішував третім.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 підтвердила повернення до Африки. Новий етап прийматиме Руанда. У календар серії гран-прі потрапить на початку 2030-х років.