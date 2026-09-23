Лень залишився без команди через дев'ять днів після підписання контракту

Український баскетболіст шукатиме новий клуб

«Басконія» з іспанської Віторії-Гастейс оголосила про розрив контракту з центровим Олексієм Ленем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Ветеран уклав договір із колективом Євроліги лише 14 вересня. Угода була розрахована на два роки. Проте, українець навіть не встиг дебютувати за «Басконію» і розірвав контракт за обопільною згодою.

Лень відчув дискомфорт у стопі після першого тренування з іспанським колективом. Саме ця травма завадила центровому закріпитися у мадридському «Реалі» в минулому сезоні. Упродовж кількох днів «Басконія» консультувалася з фахівцями щодо стану баскетболіста.

«Хоч ознак нової травми немає, та «Басконія» і Олексій Лень досягли згоди, що, зважаючи на обставини та актуальний відрізок сезону, найкращим підсумком для обох сторін буде розірвання підписаного контракту. Це надасть Олексію Леню вдосталь часу для лікування ушкодження та організації власного майбутнього», – йдеться в заяві клубу.

Українець у минулому сезоні чемпіонату Іспанії провів 21 матч. Середні цифри центрового – 7.1 очка, 3.6 підбирання та 1.2 блокшота. Ще 23 поєдинки Лень зіграв у Євролізі (3 очки, 2 підбирання у середньому).

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.