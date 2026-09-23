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Президент Польщі запропонував назвати майбутню базу США на честь Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент Польщі запропонував назвати майбутню базу США на честь Трампа
Президент Польщі Кароль Навроцький назвав термін появи американської військової бази в країні
фото: Bloomberg

Кароль Навроцький розраховує, що американський президент особисто приїде на відкриття «Форту Трамп» до завершення своєї каденції

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що майбутня постійна американська військова база у країні може отримати назву «Форт Трамп». Польський лідер висловив упевненість, що Варшава та Вашингтон зрештою домовляться про створення такого об'єкта. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Навроцький заявив про це на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, створення постійної американської військової бази в Польщі стало «лише питанням часу», хоча остаточного рішення сторони ще не ухвалили.

«Коли роботи будуть завершені американською адміністрацією та обома урядами, я думаю, що президент Трамп особисто зможе взяти участь у відкритті «Форту Трамп», – заявив президент Польщі.

Навроцький розраховує, що створити військовий об'єкт вдасться до завершення президентського терміну Дональда Трампа у 2029 році. Водночас він визнав, що Варшаві та Вашингтону ще необхідно вирішити низку адміністративних та фінансових питань.

«Мені важко назвати конкретні дати, але я думаю, що це питання точно підтверджено, тому що президент Трамп відомий тим, що дотримується свого слова», – сказав Навроцький.

Ідея створення постійної американської військової бази в Польщі з'явилася ще у 2018 році. Її запропонував тодішній польський президент Анджей Дуда, який також використовував назву «Форт Трамп».

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Варшава активізувала зусилля щодо збільшення постійної присутності американських військових. Нині у Польщі перебувають близько 10 тис. військовослужбовців США на ротаційній основі.

Навроцький також заявив про готовність Польщі прийняти частину американських військових із Німеччини, якщо Вашингтон вирішить скоротити свою присутність у цій країні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про «значний прогрес» у питанні створення американської військової бази у Польщі. За його словами, у разі досягнення остаточної домовленості місце розташування об'єкта оголосять найближчим часом.

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Теги: Польща армія США Дональд Трамп

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