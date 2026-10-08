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Андрій Войналович набрав 15 очок у Кубку Литви

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Андрій Войналович набрав 15 очок у Кубку Литви
«Таураге» Войналовича у Кубку Литви переміг «Невежис»

Андрій Войналович відіграв у матчі 28 хвилин, за які набрав 15 очок, а також зробив 8 підбирань

Литовський «Таураге» українського баскетболіста Андрія Войналовича у Кубку Литви переміг «Невежис» 81:76. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Андрій Войналович відіграв у матчі 28 хвилин, за які набрав 15 очок (3/6 двоочкових, 2/2 триочкових, 3/4 штрафних), а також зробив 8 підбирань, 1 передачу, 2 перехоплення та 2 блок-шоти при 3 фолах.

У середу, 7 жовтня, відбулись матчі стартового туру групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Естонський «Пярну» українського захисника Іллі Сидорова програв кіпрському «Керавносу» 70:88. Сидоров провів на майданчику 25 хвилин, за які набрав 2 очки (1/5 двоочкових, 0/3 триочкових), а також зробив 2 підбирання, 6 передач і 1 перехоплення при 4 фолах і 3 втратах.

Тренер національної збірної України Айнарс Багатскіс з «Бенфікою» стартував на груповому етапі з перемоги над «Баккен Берз» 91:81. 

Як повідомлялося, Максим Шульга разом з мадридським «Реалом» виграв перший в історії Суперкубок Євроліги. 

Мадридський «Реал» увійшов в історію, перемігши «Олімпіакос» з рахунком 93:89 у фінальному матчі в Абу-Дабі. Для Шульги це перший європейський трофей у кар’єрі.

Українець не брав участі у фінальному матчі проти «Олімпіакоса» , не потрапивши в заявку. У півфінальному матчі він відіграв 5 хвилин проти Дубая.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Андрій Войналович баскетбол

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