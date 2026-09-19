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Українська центрова Катерина Діке продовжить кар’єру в Греції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українська центрова Катерина Діке продовжить кар’єру в Греції
Діке провела чотири роки у американському студентському баскетболі

Діке стала новою гравчинею жіночої команди ПАОК

Українська баскетболістка Катерина Діке продовжить кар’єру в Греції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

22-річна центрова стала новою гравчинею жіночої команди ПАОК, де виступатиме у сезоні 2026/27.

Для українки це буде перший професійний клуб після чотирьох років у американському студентському баскетболі.

Свою кар’єру в NCAA українка розпочала у складі LCC International University, де виступала з 2021 по 2024 рік. Після цього вона перейшла до Morehead State University, який виступає у першому дивізіоні NCAA.

У минулому сезоні українка проводила на майданчику в середньому 26.2 хвилини за матч та записувала до активу 14.2 очка, 7.1 підбирання та 1.2 передачі.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: баскетбол

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