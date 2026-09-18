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Клуб «Прикарпаття-Говерла» підписав контракт з 29-річним американським захисником

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Клуб «Прикарпаття-Говерла» підписав контракт з 29-річним американським захисником
Мейджор у минулому виступав за німецький «Майнгейм»

Для Кевіна Мейджора сезон 2026/27 стане п'ятим професійним у кар'єрі

«Прикарпаття-Говерла» оголосила про підписання контракту з 29-річним американським захисником Кевіном Мейджором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Мейджор у минулому виступав за німецький «Майнгейм». У 13 матчах Регіоналліги він набирав у середньому 19.2 очка, 4.7 підбирання та 3.5 передачі за гру, а також робив 1.3 перехоплення.

Раніше американський баскетболіст виступав за албанський «Партизані» Тирана та грав у Казахстані. На студентському рівні Мейджор грав за Penn State Wilkes-Barre, Genesee Community College та Ranger College.

Для Кевіна Мейджора сезон 2026/27 стане п'ятим професійним сезоном у кар'єрі.

До слова, Міжнародна федерація баскетболу зняла частину санкцій з росіян. Світовий баскетбол зняв заборону на участь в турнірах під власною егідою для російських і білоруських гравців. Також із бану повернулися тренери та офіційні особи.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи.

Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

Теги: Суперліга баскетбол

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