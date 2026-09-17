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Кавай Леонард висловився про повернення до «Торонто»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Кавай Леонард висловився про повернення до «Торонто»
Клуб з Торонто отримав серйозне підсилення
фото: Instagram Кавая Леонарда

35-річний баскетболіст залишив «Кліпперс»

Америкаський баскетболіст Кавай Леонард прокоментував перехід з «Кліпперс» до «Торонто». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу канадців.

«Я не женуся за чемпіонствами. Мені не хотілося одягнути за кар’єру тисячу різних майок.

Це місто добре прийняло мою сім’ю, і я сам дуже прив’язався до нього. Мені тут справді подобалося.

Мій син, який народився у Торонто, вже цілу вічність питав мене, коли сюди повернеться. Тепер він повернувся і може побачити все на власні очі, а не лише слухати мої захопливі розповіді про те, що тут відбувалося», 

35-річний спортсмен повернувся до «Торонто» після семи років у складі «Кліпперс». Клуб з Лос-Анджелеса обміняв американця на Брендона Інгрема, Грейді Діка, два незахищені піки першого раунду, один обмін піками першого раунду та два піки другого раунду.

Раніше ліга розслідувала, чи платив клуб Каваю гроші в обхід стелі зарплат через спонсорську угоду з компанією Aspiration. Саме це призупиняло обмін.

Раніше Президент США Дональд Трамп висловився про обмін Дончича з «Далласа» до «Лейкерс».

Теги: Торонто Кавай Леонард «Лос-Анджелес Кліпперс» баскетбол НБА

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