Бірмінгемська «Астон Вілла» продовжила контракт із півзахисником Амаду Онана. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Попередня угода «вілланів» із бельгійцем була розрахована до літа 2029 року. Терміни нового договору бірмінгемці наразі не розкрили. Тим не менше, йдеться про тривалий контракт.

Онана залишається у лазареті «Астон Вілли». Влітку він порвав хрестоподібну зв'язку коліна в таборі національної команди на Чемпіонаті світу. Повернення хавбека на поле прогнозують на лютий 2027 року.

У минулому сезоні Онана провів 38 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи. На Мундіалі-2026 бельгієць зіграв чотири поєдинки.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.