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Нападник «Арсенала» встановив національний рекорд в АПЛ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Нападник «Арсенала» встановив національний рекорд в АПЛ
Кай Гаверц приймає вітання Езрі Конси
фото: EFE

Зірковий «канонір» вийшов на перше місце за голами серед співвітчизників

Форвард лондонського «Арсенала» Кай Гаверц став найрезультативнішим німцем в історії англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні нападник вийшов у старті столичного гранда на матч проти «Ліверпуля». Саме Гаверц оформив переможний м'яч у протистоянні. Тепер в активі німецького бомбардира 46 голів у поєдинках АПЛ.

Гаверц випередив експівзахисника «Манчестер Сіті» Ілкая Гюндогана. Хавбек свого часу оформив 45 м'ячів у чемпіонаті Англії у лавах «містян». Третім у списку голеадорів іде ветеран «Брайтона» Паскаль Гросс (34 голи).

На Туманний Альбіон Гаверц перебрався в 2020 році. Спершу він захищав кольори лондонського «Челсі» (19 м'ячів). Перед сезоном 2023/24 він приєднався до «канонірів».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: Кай Гаверц АПЛ Ількай Ґюндоґан ФК Арсенал (Лондон) рекорд

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