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«Барселона» втратила основного оборонця на тривалий період

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» втратила основного оборонця на тривалий період
Андреас Крістенсен зазнав травми
фото: ФК «Барселона»

Лазарет «блаугранас» поповнився досвідченим легіонером

Центрбек Андреас Крістенсен надовго вибув із обойми іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Данець зазнав травми в поєдинку проти «Севільї» (3:1) у 7-му турі Ла Ліги. На 59-й хвилині його замінив Жерар Мартін. Медики діагностували в Крістенсена ушкодження чотириголового м'яза стегна лівої ноги.

Відновлення оборонця займе орієнтовно два місяці. Він не допоможе збірній Данії у Лізі націй та пропустить щонайменше вісім поєдинків «Барси» в Ла Лізі та Лізі чемпіонів, зокрема Ель Класіко проти мадридського «Реала» та протистояння з французьким ПСЖ.

Крістенсен у нинішньому сезоні провів сім матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав одну результативну передачу. Влітку центрбек продовжив контракт із «Барселоною» до літа 2028 року.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Андреас Крістенсен Ла Ліга

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