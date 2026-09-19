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«Барселона» домовилася про новий контракт із головним бомбардиром

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Барселона» домовилася про новий контракт із головним бомбардиром
Рафінья став головною ударною силою каталонців
фото: ФК «Барселона»

У плани гранда не входить прощання з голеадором

Нападник Рафінья продовжить виступи в іспанській «Барселоні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на El Nacional.

Спортивний директор «блаугранас» Деку анонсував продовження контракту з бразильцем. Незабаром бомбардир підпише договір до літа 2030 року. Актуальна угода з Рафіньєю була розрахована до кінця сезону 2027/28.

За словами португальського функціонера, параметри нового контракту фактично узгоджені. Пролонгація договору відбудеться найближчим часом. Паралельно «Барса» працює над новими угодами з оборонцем Хаві Еспартом і хавбеком Марком Берналем.

Рафінья у нинішній кампанії зіграв сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 11 голів і три результативні передачі. Після відходу поляка Роберта Левандовскі бразилець перейшов на позицію центрфорварда з флангу.

До слова, нещодавно ексоборонець «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Нагадаємо, раніше «Барселона» остаточно відпустила занепалого вундеркінда в чемпіонат Франції. «Монако» активував опцію викупу нападника Ансу Фаті. Минулий сезон він провів у княжому клубі на правах оренди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Рафінья Ла Ліга

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