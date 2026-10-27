«Манчестер Юнайтед» ухвалив несподіване рішення щодо тренера

Керівництво гранда вирішило не йти на радикальні кроки

Майкл Каррік залишиться головним тренером англійського «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

У понеділок відбулася нарада керівництва клубу. Співвласник «червоних дияволів» Джим Реткліфф, генеральний директор Омар Беррада та директор із футболу Джейсон Вілкокс вирішили надати фахівцю ще один шанс. Він залишиться біля керма МЮ щонайменше до міжнародної паузи.

У графіку манкуніанців до перерви на матчі збірних залишаються три поєдинки. Підопічні Карріка зустрінуться з лондонським «Челсі» (31 жовтня) і бірмінгемською «Астон Віллою» (8 листопада) в англійській Прем'єр-лізі. Натомість італійській «Ромі» МЮ протистоятиме в Лізі чемпіонів (3 листопада).

Наразі «червоні дияволи» йдуть над зоною вильоту АПЛ. «Манчестер Юнайтед» набрав сім очок за вісім турів. На євроарені манкуніанці оформили одну перемогу при двох поразках.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.