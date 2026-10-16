Лідер «Челсі» вибув на тривалий період після операції – джерело

Англійський гранд не форсуватиме відновлення капітана команди

Оборонець лондонського «Челсі» Ріс Джеймс пропустить орієнтовно три місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

Англієць зазнав травми коліна. Його вже прооперували. Реабілітація Джеймса буде тривалою – у 2026 році на поле оборонець навряд повернеться. «Сині» не поспішатимуть з процесом відновлення.

Оборонець став регулярним «клієнтом» клубних лікарів в останні роки. Зокрема, в нинішньому сезоні він уже мав проблеми зі стегном. Натомість у минулій кампанії англієць пропустив низку матчів через травму задньої поверхні стегна, забій та ушкодження тазостегнового суглоба, а в позаминулому двічі перебував у лазареті з травмами задньої поверхні стегна.

Джеймс у нинішньому сезоні провів шість матчів у всіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт оборонця з «Челсі» розрахований до літа 2032 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.