«Челсі» підписав тривалий контракт із лідером команди

Англійський гранд прагне зберегти провідного футболіста

Півзахисник Коул Палмер уклав новий договір із лондонським «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Атакувальний хавбек підписав контракт до літа 2034 року. Англієць розпочав свій четвертий сезон на «Стемфорд Брідж». Попередня угода Палмера з лондонцями була розрахована до кінця кампанії 2029/30 з опцією продовження ще на рік.

«Після розмови з власниками, спортивними директорами та, звісно, з головним тренером я відчув, що мені довіряють. Ми стабільно виграємо великі трофеї, а я хочу бути частиною і теж грати важливу роль», – заявив півзахисник.

Палмер у нинішньому сезоні провів сім поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири голи та дві результативні передачі. У складі «Челсі» англійський хавбек завоював трофеї Ліги конференцій та Клубного чемпіонату світу.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.