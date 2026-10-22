«Арсенал» встановив цінник на нерезультативного форварда – ЗМІ

«Каноніри» готові попрощатися з одним із ковалів чемпіонства

Лондонський «Арсенал» визначився з бажаною сумою відступних за нападника Віктора Йокереса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Insider.

Чемпіон Англії відпустить форварда за 65,5 млн євро. «Каноніри» прагнуть отримати суму, що буде близькою до витраченої на скандинава влітку 2025 року (69,87 млн). Якщо Йокерес виявить бажання покинути «Емірейтс», то «Арсенал» не чинитиме перепон.

Сам шведський нападник розчарований браком ігрового часу в новому сезоні. Він перетворився в резервіста столичного гранда та здебільшого виходить на поле з лави запасних. Як наслідок, форвард залишається без голів у нинішній кампанії (дев'ять матчів).

Йокерес у минулому сезоні провів 55 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 21 м'яч, зокрема 14 голів скандинав оформив у Прем'єр-лізі. Водночас у Лізі націй 2026/27 нападник забив чотири м'ячі в чотирьох матчах за збірну Швеції.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.