Глобальна мережа піцерій тонко покепкувала із серії «Тоттенгема» Мудрика

Змагальний рік розпочався непросто для «шпор»

Відома компанія затролила англійський колектив через форму на старті сезону

Мережа Domino's Pizza кумедно відреагувала на результат поєдинку 4-го туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським «Тоттенгемом» і ліверпульським «Евертоном». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний X компанії.

Матч завершився нічиєю (0:0). У нинішній кампанії АПЛ «шпори» залишаються без забитих м'ячів. Спершу «Тоттенгем» програв столичному «Брентфорду» (0:3) та «Ньюкаслу» (0:2). А перед протистоянням із «Евертоном» лондонці звели внічию поєдинок проти «Ноттінгема» (0:0).

«Ми доставили 489 297 478 піц з того часу, як «Тоттенгем» востаннє забив гол у Прем'єр-лізі», – написала британська філія у соцмережі.

we’ve delivered 489,297,478 pizzas since spurs last scored a premier league goal — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) September 12, 2026

Єдиним вдалим із точки зору голів поєдинком команди Роберто Де Дзербі в нинішньому сезоні став матч Кубка англійської ліги. Там шпори розтрощили лондонський «Чарльтон» (5:1). Забитими м'ячами відзначилися нападник Мур, форвард Соланке, центрбек Дансо, вінгер Савінью та оборонець Девіс.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.