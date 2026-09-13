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Глобальна мережа піцерій тонко покепкувала із серії «Тоттенгема» Мудрика

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Глобальна мережа піцерій тонко покепкувала із серії «Тоттенгема» Мудрика
Змагальний рік розпочався непросто для «шпор»
фото: EFE

Відома компанія затролила англійський колектив через форму на старті сезону

Мережа Domino's Pizza кумедно відреагувала на результат поєдинку 4-го туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським «Тоттенгемом» і ліверпульським «Евертоном». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний X компанії.

Матч завершився нічиєю (0:0). У нинішній кампанії АПЛ «шпори» залишаються без забитих м'ячів. Спершу «Тоттенгем» програв столичному «Брентфорду» (0:3) та «Ньюкаслу» (0:2). А перед протистоянням із «Евертоном» лондонці звели внічию поєдинок проти «Ноттінгема» (0:0).

«Ми доставили 489 297 478 піц з того часу, як «Тоттенгем» востаннє забив гол у Прем'єр-лізі», – написала британська філія у соцмережі.

Єдиним вдалим із точки зору голів поєдинком команди Роберто Де Дзербі в нинішньому сезоні став матч Кубка англійської ліги. Там шпори розтрощили лондонський «Чарльтон» (5:1). Забитими м'ячами відзначилися нападник Мур, форвард Соланке, центрбек Дансо, вінгер Савінью та оборонець Девіс.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: ФК Тоттенхем Готспур АПЛ

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