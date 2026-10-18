Суркіс звільнив Костюка з посади головного тренера «Динамо»
Президент «Динамо» ухвалив рішення після поразки киян від «Полісся» з рахунком 1:3. Команду тимчасово готуватиме Мацей Кендзьорек
Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди. Про це 18 жовтня повідомила пресслужба столичного клубу.
Рішення ухвалили після поразки «Динамо» від житомирського «Полісся» з рахунком 1:3 у матчі дев’ятого туру Української Прем’єр-ліги.
Виконувачем обов’язків головного тренера киян призначено Мацея Кендзьорека, який працював в асистентському штабі Костюка. Він готуватиме команду до найближчих матчів чемпіонату України, зокрема до поєдинку проти «Кудрівки» 23 жовтня.
Матч із «Поліссям» завершився поразкою «Динамо» попри те, що житомирська команда залишилася в меншості вже на п’ятій хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став нападник «Полісся» Ігор Краснопір, який забив три м’ячі.
Статистика матчу «Полісся» – «Динамо»
|Полісся
|Показник
|Динамо
|10
|Удари
|16
|5
|Удари у площину
|6
|4
|Заблоковані удари
|2
|7
|Кутові
|7
|1
|Офсайди
|4
|3
|Підкати
|5
|8
|Порушення правил
|14
|3
|Жовті картки
|3
|1
|Червоні картки
|0
|46
|Володіння м’ячем (%)
|54
Голи
- 19-та хвилина – Тарас Михавко («Динамо»).
- 25-та хвилина – Ігор Краснопір («Полісся»).
- 68-ма хвилина – Ігор Краснопір («Полісся»), пенальті.
- 76-та хвилина – Ігор Краснопір («Полісся»).
Ключовий епізод: уже на 5-й хвилині воротар «Полісся» Олег Кудрик отримав червону картку за фол останньої надії. Попри чисельну перевагу, «Динамо» поступилося з рахунком 1:3, а Краснопір оформив хет-трик.
Після завершення матчу Костюк заявив, що планує обговорити з президентом клубу подальшу співпрацю. Згодом «Динамо» офіційно оголосило про його звільнення.
Ігор Костюк народився 14 вересня 1975 року в Києві. У минулому – футболіст, виступав на позиції півзахисника. Є вихованцем футбольної школи київського «Динамо», за першу команду якого грав у 1992–1997 роках і 2000 року.
Після завершення ігрової кар’єри розпочав тренерську роботу. У системі «Динамо» працює з 2012 року, а з сезону 2017/2018 очолював юнацьку команду U-19. Під його керівництвом динамівська молодь чотири рази ставала чемпіоном України – у сезонах 2017/2018, 2018/2019, 2023/2024 та 2024/2025.
27 листопада 2025 року Костюк став виконувачем обов’язків головного тренера першої команди «Динамо», а 17 грудня його призначили на цю посаду повноцінно. У сезоні 2025/2026 під його керівництвом кияни виграли Кубок України.
«Динамо» за вісім матчів УПЛ сезону 2026/27 набрало 16 очок, команда перебуває на третій позиції турнірної таблиці з однією грою у запасі.
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