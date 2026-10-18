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Суркіс звільнив Костюка з посади головного тренера «Динамо»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Суркіс звільнив Костюка з посади головного тренера «Динамо»
Ігор Костюк раніше працював з млодіжною командою столичного клубу
фото: ФК «Динамо»

Президент «Динамо» ухвалив рішення після поразки киян від «Полісся» з рахунком 1:3. Команду тимчасово готуватиме Мацей Кендзьорек

Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс звільнив Ігоря Костюка з посади головного тренера першої команди. Про це 18 жовтня повідомила пресслужба столичного клубу.

Рішення ухвалили після поразки «Динамо» від житомирського «Полісся» з рахунком 1:3 у матчі дев’ятого туру Української Прем’єр-ліги.

Виконувачем обов’язків головного тренера киян призначено Мацея Кендзьорека, який працював в асистентському штабі Костюка. Він готуватиме команду до найближчих матчів чемпіонату України, зокрема до поєдинку проти «Кудрівки» 23 жовтня.

Матч із «Поліссям» завершився поразкою «Динамо» попри те, що житомирська команда залишилася в меншості вже на п’ятій хвилині зустрічі. Героєм поєдинку став нападник «Полісся» Ігор Краснопір, який забив три м’ячі.

Статистика матчу «Полісся» – «Динамо»

Полісся Показник Динамо
10 Удари 16
5 Удари у площину 6
4 Заблоковані удари 2
7 Кутові 7
1 Офсайди 4
3 Підкати 5
8 Порушення правил 14
3 Жовті картки 3
1 Червоні картки 0
46 Володіння м’ячем (%) 54

Голи

  • 19-та хвилина – Тарас Михавко («Динамо»).
  • 25-та хвилина – Ігор Краснопір («Полісся»).
  • 68-ма хвилина – Ігор Краснопір («Полісся»), пенальті.
  • 76-та хвилина – Ігор Краснопір («Полісся»).

Ключовий епізод: уже на 5-й хвилині воротар «Полісся» Олег Кудрик отримав червону картку за фол останньої надії. Попри чисельну перевагу, «Динамо» поступилося з рахунком 1:3, а Краснопір оформив хет-трик.

Після завершення матчу Костюк заявив, що планує обговорити з президентом клубу подальшу співпрацю. Згодом «Динамо» офіційно оголосило про його звільнення.

Ігор Костюк народився 14 вересня 1975 року в Києві. У минулому – футболіст, виступав на позиції півзахисника. Є вихованцем футбольної школи київського «Динамо», за першу команду якого грав у 1992–1997 роках і 2000 року.

Після завершення ігрової кар’єри розпочав тренерську роботу. У системі «Динамо» працює з 2012 року, а з сезону 2017/2018 очолював юнацьку команду U-19. Під його керівництвом динамівська молодь чотири рази ставала чемпіоном України – у сезонах 2017/2018, 2018/2019, 2023/2024 та 2024/2025.

27 листопада 2025 року Костюк став виконувачем обов’язків головного тренера першої команди «Динамо», а 17 грудня його призначили на цю посаду повноцінно. У сезоні 2025/2026 під його керівництвом кияни виграли Кубок України.

«Динамо» за вісім матчів УПЛ сезону 2026/27 набрало 16 очок, команда перебуває на третій позиції турнірної таблиці з однією грою у запасі. 

До слова, «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» у Прем'єр-лізі – гірники залишаються лідером турнірної таблиці УПЛ.

Раніше «Кудрівка» сенсаційно розгромила «Буковину» у поєдинку УПЛ.

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Теги: ФК «Динамо» УПЛ футбол Ігор Костюк

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