Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2010 очолив рідну збірну

Легендарний футболіст став до керма невдахи Мундіалю-2026

Екснападник мадридського «Атлетіко» та низки інших клубів Дієго Форлан став головним тренером національної команди Уругваю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Призначення підтвердив президент Уругвайської футбольної асоціації Ігнасіо Алонсо. Працюватиме Форлан щонайменше до березня 2027 року. У грудні цьогоріч відбудуться вибори очільника асоціації, а долю тимчасового тренера вирішить нове керівництво.

Паралельно фахівець тренуватиме збірну Уругваю U-20. Форлан готуватиме молодіжку до Чемпіонату Південної Америки серед 20-річних. Турнір стартуватиме в січні.

Посада керманича збірної Уругваю стала вакантною після відставки Марсело Б'єлси. З аргентинським фахівцем на чолі «селесте» провалили Чемпіонат світу 2026. Національна команда мінімально програла Іспанії та розписала нічиї з Кабо-Верде та Саудівською Аравією на груповому етапі.

Чим відомий Дієго Форлан

Уродженець Монтевідео, виховувався в академіях місцевих «Пеньяроля» та «Данубіо», а також в «Індепендьєнте» з аргентинської Авельянеди. У тамтешній Прімері дебютував у сезоні 1998/99.

Посеред кампанії 2001/02 перебрався до Європи. Спершу не закріпився в складі англійського «Манчестер Юнайтед», а потім розцвів у чемпіонаті Іспанії. Там захищав кольори «Вільярреала» й «Атлетіко». Двічі став найкращим бомбардиром Ла Ліги, завоював трофей Ліги Європи та Суперкубок УЄФА.

Під завісу ігрової кар'єри встиг пограти в Італії («Інтер»), Бразилії («Інтернасьйонал»), Японії («Серезо Осака»), Уругваї («Пеньяроль»), Індії («Мумбай Сіті») та Гонконзі («Кітчі»). Виграв чемпіонські титули на батьківщині та в Сянгані. Зі збірною Уругваю дійшов до півфіналу ЧС-2010, де став найкращим бомбардиром турніру, та тріумфував на Копа Амеріка-2011.

Тренерська кар'єра Дієго Форлана

Досі уругваєць працював лише на клубному рівні. Наприкінці 2019 року він очолив «Пеньяроль». На посаді молодий фахівець затримався до серпня 2020-го та був звільнений на фоні непереконливих результатів.

Навесні 2021 року Форлан став головним тренером «Атенаса» із Сан-Карлоса. З командою він попрацював півроку в уругвайській Сегунді.

У творчій паузі колишній нападник повернувся до іншого захоплення дитинства – тенісу. У листопаді 2024 року він навіть зіграв у парному розряді Uruguay Open.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером французького «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.