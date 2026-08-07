Футбольна асоціація Кореї постачала повій арбітрам. Збірна не програла жодного поєдинку з такою схемою

Функціонери оплачувала іноземним суддям послуги інтимного характеру

У 2011-2012 роках Футбольна асоціація Кореї організовувала рефері відвідини масажних салонів і закладів для дорослих до та після міжнародних матчів у Республіці Корея. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Korea Herald.

У пресу просочився звіт Міністерства культури, спорту та туризму. Перевірку провели ще в 2016 році. Згідно з документом, витрати на повій оплачували з корпоративних кредиток асоціації. Про ситуацію стало відомо лише під час розслідування обставин призначення Хон Мьон Бо тренером корейської збірної.

У звіті йдеться щонайменше про 12 арбітрів і координаторів семи поєдинків національної команди Республіки Корея. Вони представляли Японію, ОАЕ, Іран, Бахрейн і Узбекистан. У перелік матчів потрапили відбіркові до Олімпіади-2012 та Мундіалю-2014.

Колишні працівники асоціації розповіли, що деякі арбітри самі просили влаштувати для них відвідини закладів. Один із екскерівників організації назвав такі прохання звичним явищем у той час. Корейська збірна не програла жодного із тих матчів – п'ять перемог, дві нічиї.

Вирішальні матчі ЧС-2026

Два поєдинки відбулися у вихідні. Спершу французи розписали фестивальний матч за третє місце з англійськими футболістами. Гору взяли «Три леви» (6:4), а фланговий нападник команди Томаса Тухеля Букайо Сака оформив хет-трик.

Натомість долю титулу вирішив один забитий м'яч. Збірна Аргентини витримала тиск іспанців в основний час. Однак, в овертаймі нападник Ферран Торрес приніс Іспанії другий планетарний трофей в історії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина – 1:0

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.