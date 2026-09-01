Іспанець з російським шлейфом очолив невдах Чемпіонату світу з футболу

Фахівець повернувся до роботи з національними командами

Футбольна асоціація Кореї призначила Роберта Морено виконувачем обовязків головного тренера збірної Республіки Корея. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Іспанський тренер підписав короткий контракт із асоціацією. Наразі Морено працюватиме з корейцями до кінця листопада. У вересні-жовтні «азійські тигри» зіграють серію контрольних поєдинків.

Суперниками збірної Республіки Корея у спарингах будуть Еквадору, Уругвай, Венесуела та Узбекистан. Прийдешні матчі стануть підготовкою до Кубка Азії-2027. Турнір відбудеться у січні. Майбутнє Морено на посаді, вочевидь, залежатиме від результатів національної команди восени.

Іспанець залишався без роботи з літа минулого року. Останнім роботодавцем фахівця був російський «Сочі». На болотах колишній асистент Луїса Енріке понад 1,5 року. Раніше Морено тренував іспанську «Гранаду», французький «Монако», збірну Іспанії.

Збірна Республіки Корея на ЧС-2026

«Азійські тигри» змагалися в квартеті A Кубка світу. Розпочали груповий етап корейці з перемоги над збірною Чехії (2:1).

Та далі національна команда зазнали двох поразок – від Мексики та Південної Африки (двічі по 0:1). Збірна Республіки Корея фінішувала третьою в групі, але в список учасників 1/16 фіналу не потрапила. Як наслідок, Хон Мьон Бо пішов із посади головного тренера національної команди.

Реформа корейського футболу

Міністерство культури, спорту та туризму в липні створило Комітет із інновацій у корейському футболі. Співголовами органу стали профільний міністр Чхе Хві Йон і колишній півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Пак Чі Сон. Головні завдання – перебудувати систему управління, розвиток молодіжного футболу та впровадження передових технологій.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.