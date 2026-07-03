Чотириразовий чемпіон Англії очолив комітет із реформування футболу Республіки Корея

Пак Чі Сон узяв на себе тягар відповідальності за реформи

Країна гостро відреагувала на провал на Чемпіонаті світу 2026

Колишній півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Пак Чі Сон став співголовою Комітету з інновацій у корейському футболі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Korea JoongAng Daily.

Тимчасовий орган із реформування футболу Республіки Корея створило Міністерство культури, спорту та туризму. Профільний міністр Чхе Хві Йон буде другим співголовою комітету. Головні завдання – перебудувати систему управління, розвиток молодіжного футболу та впровадження передових технологій.

«Ми об'єднаємо різноманітні озвучені у футбольному середовищі ідеї та пропозиції завдяки роботі цього комітету, спільно визначимо напрямок розвитку корейського футболу, закладемо фундамент для майбутнього, в якому корейський футбол зможе продовжувати стійке зростання», – заявив Пак.

Ексхавбек МЮ кольори національної команди захищав у 2000-2011 роках. За його плечима 100 матчів і 13 голів у футболці збірної Республіки Корея. Після завершення кар'єри Пак став амбасадором англійського гранда.

Збірна Республіки Корея на ЧС-2026

«Азійські тигри» змагалися в квартеті A Кубка світу. Розпочали груповий етап корейці з перемоги над збірною Чехії (2:1).

Та далі національна команда зазнали двох поразок – від Мексики та Південної Африки (двічі по 0:1). Збірна Республіки Корея фінішувала третьою в групі, але в список учасників 1/16 фіналу не потрапила. Як наслідок, Хон Мьон Бо пішов із посади головного тренера національної команди.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.