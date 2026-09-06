Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль

Нова команда українця набрала перші очки в новому сезоні Серії A

«Болонья» завдяки забитому м'ячу форварда збірної України Артема Довбика зіграла внічию із «Сассуоло» в третьому турі чемпіонату Італії. Про це повідомляє «Главком».

Український нападник знову розпочав матч на лаві запасних. З'явився Довбик на полі на 66-й хвилині. На той час «россоблу» поступалися у рахунку. На голи оборонця Дойга та півзахисника Аджіча «Болонья» змогла відповісти лише голом форварда Пікколі.

Героєм команди Доменіко Тедеско став саме Довбик. На першій доданій арбітром хвилині українець завершив затяжну атаку «россоблу» влучним ударом. Після сейву воротаря форвард у два дотики та з рикошетом розібрався з голкіпером.

«Болонья» набрала перше очко в сезоні 2026/27. Довбик же оформив перший гол після переходу зі столичної «Роми» на правах оренди влітку. Наступний поєдинок «россоблу» зіграють проти «Наполі» 13 вересня.

До слова, раніше тренер «Бенфіки» відповів на критику Судакова. Керманич лісабонців Марку Сілва задоволений рівнем півзахисника національної команди України. У новому сезоні останній відвоював місце в основі «орлів».

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик змінив клубну прописку в межах Лондона. «Челсі» відпустив вінгера в «Тоттенгем» на правах оренди. Угода розрахована на весь сезон 2026/27.