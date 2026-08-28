ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу

Учасниками сутички у фіналі мундіалю були Леандро Паредес, Науель Моліна та Тьяго Альмада

ФІФА пом'якшила покарання футболістам збірної Аргентини, які вчинили бійку після фінального матчу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аргентинську футбольну асоціацію.

Учасниками сутички були Леандро Паредес, Науель Моліна та Тьяго Альмада.

Аргентинці мали відбувати дискваліфікацію лише в офіційних матчах. Тепер ж ФІФА дозволила учасникам бійки відбути дискваліфікацію в товариських матчах.

«Аргентинська футбольна асоціація (AFA) офіційно звернулася з проханням про те, щоб санкції, накладені на її гравців під час фіналу Чемпіонату світу 2026 року, а також на саму асоціацію, були застосовані в товариських матчах та/або офіційних матчах, залежно від того, що настане раніше.

На підставі поданих AFA документів, Дисциплінарний комітет ФІФА схвалив це прохання відповідно до чинних правил.

Проте AFA, захищаючи свої права та права своїх гравців, очікує на обґрунтування рішень, щоб подати відповідні апеляції до Апеляційного комітету ФІФА, а Спортивний арбітражний суд (CAS) може стати останнім засобом правового захисту», – йдеться в заяві Аргентинської асоціації футболу.

Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

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Розклад матчів Ліги чемпіонів