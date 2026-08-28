Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу
Фінал світової першості завершився скандалом
фото: Getty Images

Учасниками сутички у фіналі мундіалю були Леандро Паредес, Науель Моліна та Тьяго Альмада

ФІФА пом'якшила покарання футболістам збірної Аргентини, які вчинили бійку після фінального матчу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аргентинську футбольну асоціацію.

Учасниками сутички були Леандро Паредес, Науель Моліна та Тьяго Альмада.

Аргентинці мали відбувати дискваліфікацію лише в офіційних матчах. Тепер ж ФІФА дозволила учасникам бійки відбути дискваліфікацію в товариських матчах.

«Аргентинська футбольна асоціація (AFA) офіційно звернулася з проханням про те, щоб санкції, накладені на її гравців під час фіналу Чемпіонату світу 2026 року, а також на саму асоціацію, були застосовані в товариських матчах та/або офіційних матчах, залежно від того, що настане раніше.

На підставі поданих AFA документів, Дисциплінарний комітет ФІФА схвалив це прохання відповідно до чинних правил.

Проте AFA, захищаючи свої права та права своїх гравців, очікує на обґрунтування рішень, щоб подати відповідні апеляції до Апеляційного комітету ФІФА, а Спортивний арбітражний суд (CAS) може стати останнім засобом правового захисту», – йдеться в заяві Аргентинської асоціації футболу.

Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

  • «Реал»
  • «Інтер»
  • «Спортінг»
  • ПСВ
  • «Фенербахче»
  • «РБ Лейпциг»
  • АЕК
  • «Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року.
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каміль Грабара перебрався в чемпіонат Італії
«Ювентус» здивував трансфером воротаря збірної Польщі
26 серпня, 14:06
«Барселона» розпочала сезон розгромною перемогою
Ла Ліга 2026/27: яким був другий тур іспанського чемпіонату
26 серпня, 12:57
Томас Мюллер вирішив інвестувати кошти в скромний колектив
Три колишні зірки Бундесліги стануть співвласниками клубу з Португалії
25 серпня, 15:27
У Віталія Миколенка та його дружини Вікторії народилася донька Ніна
У захисника збірної України з футболу народилася друга донька
18 серпня, 17:34
«Динамівці» Києва – чинні володарі трофею
Кубок України з футболу: визначилися пари кваліфікації нового турніру
31 липня, 17:22
Чемпіонат Європи з легкої атлетики стане одним з найважливіших змагань серпня
Календар головних спортивних подій на серпень
31 липня, 13:04
«Динамо» продовжить свій шлях у Лізі конференцій
«Динамо» поступилося ПАОКу у виїзному матчі кваліфікації Ліги Європи Реклама
30 липня, 22:44
Станіслав Біленький є новачком литовського клубу
Український футболіст відзначився хет-триком за «Жальгіріс» у феєричному матчі Ліги конференцій
30 липня, 22:16
Родрі налаштований на повернення до Ла Ліги
«Манчестер Сіті» визначився з цінником на чемпіона світу – джерело
30 липня, 20:57

Новини

Чемпіон Англії попрощався з нереалізованим талантом
Чемпіон Англії попрощався з нереалізованим талантом
Україна стартувала з перемоги на Чемпіонаті світу з Socca
Україна стартувала з перемоги на Чемпіонаті світу з Socca
«Ювентус» підтвердив важку травму лідера команди
«Ювентус» підтвердив важку травму лідера команди
Владислав Ванат зверувся до Циганкова після переходу вінгера до «Аякса»
Владислав Ванат зверувся до Циганкова після переходу вінгера до «Аякса»
ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу
ФІФА пом'якшила покарання аргентинцям, які влаштували бійку після фіналу Чемпіонату світу
Переможець Ліги Європи прихистив багаторазового чемпіона Німеччини
Переможець Ліги Європи прихистив багаторазового чемпіона Німеччини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
70K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
55K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
46K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

«Нафтогаз» закупив масажну олію, спорткрем та засіб від печії перед найважчою для України зимою
Сьогодні, 17:44
Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua