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Футбольні фанати не випустили улюблений клуб на виїзний матч у Нідерландах

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Футбольні фанати не випустили улюблений клуб на виїзний матч у Нідерландах
Автобус із командою не виїхав до Арнема
фото: GelreNieuws

Ультрас зірвали один із поєдинків місцевої першості

Уболівальники дутінхемського «Де Графсхапа» не дозволили команді виїхати на матч проти арнемського «Вітесса» в нідерландській Ерстедивізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NOS.

Поєдинок був запланований на 8 листопада. Однак, фанати «суперфермерів» заблокували клубний автобус у Дутінхемі. Як наслідок, «Де Графсхап» не зміг дістатися до Арнема вчасно.

Таким способом уболівальники виразили протест проти рішення муніципальної влади заборонити відвідування матчу. Обмеження запровадили через відмову частини фанатів виконати вимоги безпеки. Зокрема, вони не захотіли надати для перевірки банери та прапори.

У грудні торік перед поєдинком команд спалахнули сутички між ультрас «Де Графсхапа» та вболівальниками «Вітесса» та місцевою поліцією. Муніципальна влада Арнема намагалася уникнути повторення тих подій. Долю зірваного поєдинку вирішить Королівська футбольна спілка Нідерландів.

До слова, французькі фанати оригінально висміяли занепалий клуб. Уболівальники «Валансьєна» ввімкнули циркову музику посеред поєдинку своїх улюбленців. Над стадіоном несподівано залунав марш «Вихід гладіаторів».

Нагадаємо, іспанська «Барселона» поскаржилася УЄФА на банер уболівальників ПСЖ. Представникам іспанського гранда не сподобався перформанс «Паризька різанина». Фанати приурочили кореографію до Геловіна.

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Теги: фанати ультрас ФК «Вітесс»

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