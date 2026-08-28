Фанати баскетбольної збірної України затягнули народний хіт про Путіна в Ризі

Українські вболівальники нагадують світу про нутро російського лідера

Під час поєдинку кваліфікації до Чемпіонату світу 2027 з баскетболу між збірною України та національною командою Греції пролунав політичний сигнал. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на кореспондента з місця подій.

Десяти вболівальників синьо-жовтих на трибунах Сяомі Арени в столиці Латвії виконали знамениту пісню «Путін – х***о». Знайомий мотив підтримала й частина нейтральних місцевих шанувальників баскетболу. Спортивні фанати в балтійських державах час від часу теж затягують хіт на трибунах.

Пісня стала народним хітом навесні 2014 року. Тоді її виконали ультрас харківського Металіста. Так фанатська спільнота відреагувала на окупацію Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також початок агресії на Донбасі. Згодом уболівальницький фольклор поповнила й співанка «Хто не скаче – той москаль».

During the Ukraine-Greece basketball game, fans sang a world-famous hit about Putin pic.twitter.com/DXI4OTr4iK — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) August 28, 2026

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.