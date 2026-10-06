Капітан збірної Данії зацікавив «Ювентус» – ЗМІ

Ветеран отримав нагоду перейти в четвертий з п'яти провідних чемпіонатів

Туринський «Ювентус» накинув оком на півзахисника французького «Марселя» П'єра-Еміля Гьойберга. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

«Стара синьйора» готує пропозицію «Олімпіку» щодо переходу данця. Французький гранд збирався продати досвідченого хавбека ще влітку, щоб погасити борги. Проте, той відмовився від трансферу в англійський «Ньюкасл».

У разі переходу в «Юве» Гьойберг опиниться в четвертій з п'яти провідних першостей Європи. Раніше він також виступав у чемпіонатах Англії («Тоттенгем», «Саутгемптон») та Німеччини («Баварія», «Шальке», «Аугсбург»). На батьківщині ветеран грав лише на дитячо-юнацькому рівні.

Гьойберг у нинішньому сезоні провів шість поєдинків у всіх турнірах за «Марсель». До свого активу він записав один гол. Також хавбек зіграв чотири матчі за збірну Данії у Лізі націй.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.