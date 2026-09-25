Півзахисник «Баварії» зазнав травми в таборі збірної Німеччини

Німець не допоможе Юргену Клоппу в прийдешніх поєдинках

Атакувальний хавбек мюнхенської «Баварії» Джамал Мусіала покинув національну команду Німеччини через проблеми зі здоров'ям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Молодий німець вибув через надрив м'яза стегна. Він пропустить стартові поєдинки Бундестім у Лізі націй. Зокрема, напередодні Мусіала не потрапив до заявки на матч проти збірної Нідерландів (1:1).

Півзахисник повернеться в Мюнхен для реабілітації. Орієнтовні терміни відновлення Мусіали – три-чотири тижні. Під запитанням участь німця і в найближчих поєдинках «Баварії» у Бундеслізі («Аугсбург», РБ «Лейпциг», «Фрайбург») і Лізі чемпіонів («Вікінг», «Арсенал»).

Мусіала в нинішньому сезоні зіграв чотири матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи та один асист. Раніше лікарі вирішили проблему хавбека з раптовими втратами свідомості.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.