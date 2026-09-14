Кімміх повторив гросмейстерський показник легенди «Баварії»

Універсал провів ювілейний матч у складі німецького гранда

Півзахисник мюнхенської «Баварії» Йозуа Кімміх зіграв 500 поєдинків за «ротен» і повторив досягнення ексхавбека команди Бастіана Швайнштайгера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Особливим для німця став матч проти «Ельферсберга» (2:1) в 3-му турі Бундесліги. Кімміх з'явився з лави запасних у другому таймі. Тепер він переписав історію клубу.

Півзахисник став 12-м гвардійцем «Баварії» за кількістю поєдинків. Рекордсменом «ротен» залишається нападник Томас Мюллер. Він у 2008-2025 роках зіграв 756 матчів за мюнхенців. Швайнштайгер же виступав за «Баварію» у 2002-2015 рр.

Кімміх дебютував на дорослому рівні в складі РБ «Лейпциг». «Баварія» придбала універсального виконавця перед сезоном 2015/16. З тих пір він завоював із німецьким грандом 10 титулів Бундесліги, чотири Кубки та вісім Суперкубків Німеччини, тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».