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Кейн разом з дружиною відсвяткував ювілейний гол за «Баварію» на Октоберфесті

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Кейн разом з дружиною відсвяткував ювілейний гол за «Баварію» на Октоберфесті
Гаррі Кейн відвідує Октоберфест уже четвертий рік поспіль
фото: соціальні мережі

Англійський футболіст чудово провів час на всесвітньо відомому фестивалі

Нападник «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн разом із дружиною Кейт традиційно відвідав Октоберфест у Мюнхені. Про це повідомляє «Главком»

Традиційне святкування для Кейна 

Для англійського футболіста це вже четверта поспіль участь у святкуванні разом із командою. Подружжя з'явилося на фестивалі у традиційному німецькому вбранні: Кейн одягнув ледергозен (короткі шкіряні штани), а Кейт – дирндль (традиційний жіночий баварський костюм) у червоно-білих кольорах «Баварії».

Цього разу для Кейна привід для святкування був особливим. Минулого тижня він забив свої 100-й та 101-й голи за мюнхенський клуб у матчі Бундесліги проти «Уніон Берліна», який «Баварія» виграла з рахунком 7:0. До позначки у 100 голів англієць дістався лише за 98 матчів.

Інші зірки Баварії на Октоберфесті 

Разом із Кейном на Октоберфесті побували партнери по команді, зокрема Майкл Олісе та Джамал Мусіала. До святкування також долучився головний тренер Венсан Компані зі своєю дружиною Карлою. Для Луїса Діаса це був уже другий Октоберфест у складі «Баварії», тоді як 18-річний Леннарт Карл уперше отримав можливість приєднатися до команди на традиційному заході.

Октоберфест став для футболістів традиційним днем відпочинку та можливістю провести час разом поза межами футбольного поля. Кейн раніше називав цю традицію однією з особливостей життя в Мюнхені. Цього року клуб також опублікував відео, на якому англійський форвард власноруч наливає пиво Paulaner.

Одноклубник Кейна Луїс Діас тим часом назвав англійця одним із претендентів на «Золотий м'яч». За словами колумбійця, Кейн «має стати переможцем» нагороди після сильного сезону, який став для нападника найуспішнішим за кількістю виграних трофеїв у кар'єрі.

Нагадаємо, що Гаррі Кейн відзначився дублем в історичному для себе матчі Бундесліги

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Теги: ФК Баварія Гаррі Кейн пиво Джамал Мусіала Луїс Діас Майкл Олісе

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