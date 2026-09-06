Українець Оличенко оформив розкішний гол із кутового за дубль «Баварії»

Юніор забив м'яч-красень у поєдинку нижчого дивізіону Німеччини

Півзахисник збірної України U-19 Богдан Оличенко відзначився першим голом за резервну команду мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком».

Уродженець Луцька вийшов у старті дубля «ротен» на матч Регіональної ліги Баварії проти «Айхштетта» (3:0). Саме українець відкрив рахунок у протистоянні. У середині першого тайму Оличенко приголомшив гостей прямим ударом від кутового прапорця.

19-річний півзахисник раніше виступав за команди U-17 та U-19 німецького гранда. Зокрема, він брав участь в Юнацькій лізі УЄФА. До резервної команди «Баварії» Оличенка остаточно перевели влітку.

Юніор потрапив до Німеччини після повномасштабного вторгнення РФ. На батьківщині він виховувався в академії донецького «Шахтаря». Навесні Оличенко дебютував у збірній України U-19 та вже зіграв за «синьо-жовтих» п'ять поєдинків (один гол).

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

