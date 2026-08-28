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Капітан «Баварії» провів ювілейний матч: показник раніше підкорили лише четверо

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Капітан «Баварії» провів ювілейний матч: показник раніше підкорили лише четверо
Мануель Ноєр давно набув легендарного статусу
фото: EFE

Ветеран продовжив переписувати історію німецького гранда

Воротар Мануель Ноєр зіграв 600-й матч у светрі мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Голкіпер вийшов у старті «ротен» на матч стартового туру Бундесліги проти «Штутгарта». Склад «Баварії» Ноєр поповнив перед сезоном 2011/12. Із тих пір він залишається основним стражем воріт мюнхенців, коли не має проблем зі здоров'ям.

Ноєр п'ятим у клубній історії досягнув показника 600 поєдинків у всіх турнірах. Найближчий орієнтир воротаря – володар «Золотого м'яча-1970» Герд Мюллер (607 матчів). Вище розташувалися голкіпери Олівер Кан (632 поєдинки) та Зепп Маєр (709), а також нападник Томас Мюллер (756).

Чим відомий Мануель Ноєр

Уродженець Гельзенкірхена, вихованець місцевого «Шальке». У першій команді «кобальтових» дебютував у сезоні 2006/07. Виграв із рідним клубом Кубок і Суперкубок Німеччини.

До «Баварії» приєднався влітку 2011 року. Трансфер кіпера коштував 30 млн євро. У складі «ротен» завоював усі можливі трофеї – 13 титулів Бундесліги (рекорд), п'ять Кубків і сім Суперкубків Німеччини, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, два Суперкубки УЄФА та два рази виграв Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Німеччини переміг на ЧС-2014. Переосмислив роль воротаря, вдосконаливши її до статусу sweeper-keeper – не просто захисту воріт, а страхуванню оборони й активної участі в побудові атак.

«Баварія» у Бундеслізі

Мюнхенці дебютували в елітному дивізіоні в третьому сезоні (1965/66) та відразу фінішували третіми. Перший же титул «ротен» виграли на четвертий рік у Бундеслізі.

З тих пір «Баварія» 44 рази завершила чемпіонат щонайменше другою. Найгірший результат команди – 12-те місце в сезоні 1977/78. Натомість нижче четвертої позиції мюнхенці не опускалися з 1996 року.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія Мануель Нойєр Бундесліга

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