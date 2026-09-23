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Ювілейний гол Кейна та новий лідер чемпіонату: результати четвертого туру Бундесліги сезону 2026/2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ювілейний гол Кейна та новий лідер чемпіонату: результати четвертого туру Бундесліги сезону 2026/2027
Гаррі Кейн відзначився дублем в історичному для себе матчі Бундесліги
фото: ФК «Баварія»

Зірковий англійський футболіст минулого тижня вписав себе в історію німецького чемпіонату 

П'ятий тур у німецькій Бундеслізі підійшов до свого завершення. Про основні матчі тижня у цьому огляді розповість «Главком»

Особливий матч «Баварії»

«Баварія» влаштувала справжній погром у матчі з «Уніоном», забивши берлінцям одразу сім голів без відповіді (7:0). Але головною подією вечора став не стільки величезний рахунок, скільки історичний гол Гаррі Кейна. На 39-й хвилині англієць реалізував пенальті та забив свій 100-й м'яч у Бундеслізі, досягнувши цієї позначки лише у 98-му матчі. Кейн встановив новий рекорд чемпіонату, перевершивши попереднє досягнення Дітера Мюллера, якому для сотні голів знадобилося 129 ігор.

Сам Кейн не зупинився на ювілейному м'ячі та у другому таймі оформив дубль, а головним героєм розгрому став Майкл Олісе. Француз забив тричі, причому його третій гол на 76-й хвилині став особливо ефектним ударом у верхній кут. Олісе також асистував Кейну, а загалом «Баварія» створила моментів майже на чотири очікувані голи – 3,90 за показником xG проти лише 0,23 у «Уніона».

«Боруссія» Дортмунд вийшла у лідери чемпіонату

«Боруссія» Дортмунд здобула четверту перемогу поспіль на старті чемпіонату, мінімально обігравши «Штутгарт» (1:0). Перший тайм матчу команди провели без голів, а вирішальний момент настав після виходу на поле Джоба Беллінгема. Англієць з'явився на 62-й хвилині, а вже через вісім хвилин знайшов передачею Максиміліана Баєра, який із близької відстані забив єдиний гол зустрічі.

Ця перемога дозволила дортмундцям одноосібно очолити таблицю Бундесліги. У команди Ніко Ковача 12 очок із 12 можливих, тоді як «Баварія» та «Фрайбург» мають по 10. Для «Боруссії» це також перший випадок за останні 11 років, коли вона виграла всі чотири стартові матчі сезону в чемпіонаті.

«Вердер» епічно врятував матч проти «Аугсбурга»

«Вердер» довів матч з «Аугсбургом» до перемоги, хоча ще після години гри поступався з різницею у два м'ячі. Гості забили по разу в кожному з таймів і повели 2:0, проте на 66-й хвилині Марко Грюлль скоротив відставання. А за чотири хвилини до завершення основного часу Ніклас Фюллькруг потужним ударом із-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок.

Крапка в цьому камбеку була поставлена вже у компенсований час. На 90+3-й хвилині Грюлль віддав передачу на Мітчелла Вайзера, який красивим ударом лівою ногою в дальню дев'ятку приніс «Вердеру» перемогу 3:2. Грюлль при цьому взяв участь у всіх трьох голах своєї команди: забив перший, асистував Фюллькругу та віддав результативну передачу на Вайзера.

В інших матчах Бундесліги цього тижня варто відзначити феєрію «Боруссії» Менхенгладбах і «Майнца» на сім голів (4:3), а також впевнену перемогу «Падерборна» над «Гоффенхаймом». Також результативною виявилася і нічия у матчі «Айнтрахта» проти «Фрайбурга» (2:2). 

П'ятий тур Бундесліги пройде 9-11 жовтня. 

Читайте також: Календар матчів Бундесліги сезону 2026/27

Бундесліга 2026/2027. Четвертий тур

«Баварія» – «Уніон» Берлін 7:0 (3:0)

  • Голи: Мусіала (18), Кейн (39, 54), Олісе (43, 73, 76), Сайбарі (70)

«Штутгарт» – «Боруссія» Дортмунд 0:1 (0:0)

  • Голи: Баєр (70)

«Вердер» – «Аугсбург» 3:2 (0:1)

  • Голи: Грюль (66), Фюллькруг (86), Вайзер (90+3) – Фельгауер (18), Бракельманн (58)

«Айнтрахт» – «Фрайбург» 2:2 (2:1)

  • Голи: Ебнуталіб (10), Буркгардт (36) – Шергант (34), Сузукі (48)

«Гамбург» – «Кельн» 2:1 (1:0)

  • Голи: Капальдо (44), Поульсен (49) – Ахе (90)

«Боруссія» Менхенгладбах – «Майнц» 3:4 (1:2)

  • Голи: Нойгаус (11), Лідберг (59), Мачіно (90+5) – Тіц (18), Бекер (45+1), Мартель (78), да Коста (89)

«Падерборн» – «Гоффенхайм» 3:1 (2:0)

  • Голи: Кастаньєда (29), Маріно (42), Тіггес (69) – Дагім (50)

«Шальке» – «Ельферсберг» 0:0 (0:0)

«Баєр» – «РБ Лейпциг» 2:0 (1:0)

  • Голи: Шик (44), Гутьєррес (57)

Турнірна таблиця 

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого тижня поточний лідер чемпіонату Німеччини не зумів втримати свою першу позицію.  

Теги: рекорд Гаррі Кейн Ніко Ковач Майкл Олісе Бундесліга ФК «Майнц» ФК Баварія ФК Боруссія (Дортмунд) ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) ФК «Вердер»

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