«Баварія» продала екскандидата у спадкоємці Ноєра в чемпіонат Туреччини

Німецький гранд попрощався з голкіпером

Воротар Александер Нюбель перейшов у стамбульський «Бешикташ» із мюнхенської «Баварії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Кіпер уклав із турецьким грандом контракт на три роки. «Бешикташ» віддав за німця щонайменше 5 млн євро. Орієнтовно таку ж суму «ротен» зможуть отримати бонусами.

Керівництво «Баварії» втратило віру в Нюбеля. Воротар приєднався до лав «ротен» у 2020 році та мав стати спадкоємцем Мануеля Ноєра. Натомість останні п'ять сезонів кіпер провів у французькому «Монако» та «Штутгарті» на правах оренди.

Нюбель в кампанії 2025/26 зіграв 49 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 70 м'ячів. На замку ворота голкіпер зберіг у 14-ти матчах. Він виховувався у скромному «Падерборні», а на дорослому рівні дебютував за «Шальке» з Гельзенкірхена.

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».